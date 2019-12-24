Xiaomi презентовала универсальное зарядное устройство мощностью 60 Вт всего за $21
На своей площадке Youpin компания Xiaomi презентовала новую универсальную быструю зарядку под брендом Baseus.
реклама
Особенностью данного устройства является то, что оно может заряжать сразу три гаджета одновременно, причем заряжать можно и смартфоны и даже ноутбуки.
реклама
В устройстве установлено два USB разъема и один USB Type-C. USB разъемы выдают 45 Вт, а вот USB Type-C выдает все 60Вт. К примеру по заявлению производителя данное зарядное устройство справляется с полной зарядкой 13-дюймового MacBook Air всего за 1,5 часа. Также есть поддержка Quick Charge 4.0 и др.
реклама
Зарядное устройство имеет возможность определить необходимый зарядный ток и напряжение для каждого отдельно взятого устройства. Даже если подключить три гаджета одновременно.
рекламаВ устройстве также имеется различные защиты от перегрева, статического электричества, перегрузки по току и другие. А корпус данного устройства выполнен из термостойкого пластика.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила