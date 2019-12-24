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На своей площадке Youpin компания Xiaomi презентовала новую универсальную быструю зарядку под брендом Baseus.

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Особенностью данного устройства является то, что оно может заряжать сразу три гаджета одновременно, причем заряжать можно и смартфоны и даже ноутбуки.

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В устройстве установлено два USB разъема и один USB Type-C. USB разъемы выдают 45 Вт, а вот USB Type-C выдает все 60Вт. К примеру по заявлению производителя данное зарядное устройство справляется с полной зарядкой 13-дюймового MacBook Air всего за 1,5 часа. Также есть поддержка Quick Charge 4.0 и др.

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Зарядное устройство имеет возможность определить необходимый зарядный ток и напряжение для каждого отдельно взятого устройства. Даже если подключить три гаджета одновременно.

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В устройстве также имеется различные защиты от перегрева, статического электричества, перегрузки по току и другие. А корпус данного устройства выполнен из термостойкого пластика.