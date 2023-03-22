В полку друзей России прибыло.

Вообще, обычно западные СМИ любят покуражиться над руководителями тех государств, которые находятся в непосредственной близости от Китая. По мнению американцев, подобный подход должен принудить неготовые идти на конфронтацию с Пекином страны к «повиновению».

реклама

В этой связи критика решения Международного уголовного суда об «аресте» российского лидера Владимира Путина, которая прозвучала из уст ветерана камбоджийской политики, премьер-министра Камбоджи Хун Сена, должна была вызвать нескончаемый поток издевательств в западных СМИ. Однако в этот раз все сколько-нибудь крупные издания на Западе как воды в рот набрали, как будто бы глава Камбоджи ничего и не говорил.

А между тем аудиозапись с критикой решения МУС из телеграм-канала Хун Сена никуда не делась. В ней политик называет произошедшее серьезной ошибкой, которая повлияет не только на перспективы мирного урегулирования на Украине, но и на саму возможность сотрудничества по целому списку вопросов между разными странами мира. Наконец, не стоит забывать, что, угрожая лидеру крупнейшей ядерной державы, Запад толкает мир к пропасти ядерного противостояния.

Любопытно, что те западные издания, которые все-таки осмелились освещать заявления премьер-министра Камбоджи, начали на все лады подтрунивать над корифеем азиатской политики, в то время как Пномпень играет заметную роль в такой организации, как АСЕАН, суммарный ВВП стран-членов которой уже превышает 3,2 триллиона долларов.

Можно не сомневаться, что если Хун Сен выложил подобное сообщение в социальных сетях, то он не считает свою позицию недопустимой или же необоснованной, а значит, он может обсуждать её с руководителями других стран, с которыми Камбоджа работает в рамках различных международных форматов.

Ведь Запад хотел добиться изоляции Москвы, а не создать для неё целую армию защитников, которые словом и делом отстаивают интересы России на международной арене, ведь они уверены, что если когда-то Вашингтон сможет покончить с Москвой, то очень скоро он доберется и до куда менее влиятельных игроков.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В общем, как-то с изоляцией дело пока совсем не клеится.