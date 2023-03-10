А я всегда говорил, что начинать никогда не поздно.

Я не знаю, сколько раз за свою жизнь я слышал фразу про то, что «начинать что-то делать уже поздно». И хорошо, когда речь идет об объективных процессах, ускорить которые никак нельзя, мол, красить стенку сегодня уже поздно, потому что до вечера не успеет высохнуть. А когда речь идет об устремлениях и мечтах — это звучит странно.

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Вообще, многие западные эксперты называют дуэт двух британских пенсионеров Pete & Bas самым ярким событием в рэп-музыке со времен всеми нами любимого «слим шейди». Одно время западные журналисты пытались раскрутить бывшего протеже Eminem, выступающего под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, но большого толку из этого не получилось.

А тут мало того что исполнители белые, они еще и британцы, так еще и очень, очень-очень старые. Однако это не помешало им прийти на англоязычную версию шоу талантов и неожиданно для всех зачитать так, что двое никому неизвестных дедушек внезапно стали вполне себе полноценными рэп-исполнителями, которые выпускают альбомы, гастролируют и наслаждаются образом жизни звезд.

Это еще раз подтверждает, что в эпоху глобальной сети все препоны для достижения любых, даже самых сказочных результатов, стали достоянием истории, а потому человек, который готов много и тяжело работать, рано или поздно найдет свою славу.

Примечательно, что расцвет популярности дуэта Pete & Bas пришелся на эпоху видео, где разбирающиеся в той или иной теме люди записывают свою реакцию на различные ролики. И что примечательно, сколько бы различные продюсеры, исполнители и критики не смотрели выступления пенсионного дуэта, они неизменно отмечают блестящую подачу, убойные тексты и свежий взгляд на каноны жанра. Грубо говоря, никакой скидки «на возраст» британские хулиганы из дома престарелых не получают.





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А первое видео дуэта, которое и подарило ему славу, между тем уже перешагнуло отметку в 15 миллионов просмотров. Если мир рэп-музыки не оставляет вас равнодушным, я настоятельно рекомендую вам эту запись послушать. Фанаты же изучения иностранных языков получат немало удовольствия, если попробуют разобраться в том, о чем же поют задорные старики.