Что называется, будем держать пальцы.

Если Петр Первый отправлял дворян учиться в Европу, то я бы современных управленцев, что с бородами, что без, поголовно отправлял бы стажироваться в Южную Корею. А что? Сеул уже давно демонстрирует, чего может добиться государство, которое ничем, кроме трудолюбивого населения, не обладает.

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В этом смысле нельзя не приветствовать стремление калинградской компании «Автотор» перенять южнокорейский опыт по превращению подержанных автотранспортных средств, прежде всего корейских марок, в полноценные электрические автомобили путем ремоторизации, то есть замены двигательной установки.

Об этом необычном шаге авторитетному российскому изданию «Известия» рассказал владелец и основатель холдинга Владимир Щербаков, который известен тем, что в свое время занимал пост заместителя председателя правительства СССР.

Согласно оценкам экспертов, один комплект для полноценной ремоторизации автомобиля может стоить до восьми тысяч долларов. Понятное дело, что в случае «Автотора», который будет использовать наработки южнокорейских и китайских предприятий по созданию электротранспортных средств из поддержанных автомобилей, стоимость одного комплекта должна быть значительно ниже, но в это уравнение не входит стоимость самих работ, которая может разниться в зависимости от марки и модели автомобиля. Сам Щербаков оценил стоимость будущей услуги по замене двигательной установки в одну тысячу долларов.

В своем интервью «Известиям» российский предприниматель признался, что «Автотор» может произвести 150 тысяч электродвигательных установок, что, по его мнению, значительно превышает потенциальный спрос на рынке. Именно по этой причине компания будет фокусироваться на удовлетворении потребностей рынка подержанных автомобилей, многие из которых не соответствуют требованиям по вредным выбросам в окружающую среду.

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Проект, конечно, выглядит крайне перспективно, однако есть на его пути и подводные камни. В частности, научный центр РФ НАМИ должен будет разработать поправки в ГОСТ, регламентирующий порядок внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых транспортных средств. Как человек, который имеет личный опыт работы с НАМИ, могу лишь добавить, что Кулибины там работают потрясающие, но при этом у научного центра всякий раз возникают проблемы на этапе внедрения уникальных разработок в массовое производство. Будем надеяться, что подобные проблемы не возникнут у «Автотора», успех которого будет зависеть в том числе от качества подготовленной для него юридической базы.