Иногда сор из избы лучше не выносить.

Как-то рассуждая о взаимоотношениях власти и СМИ, Владимир Путин сказал такую фразу: «Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка — сопротивляться». В том смысле, что власть всегда должна избегать критики в свой адрес, а СМИ должны критиковать промашки властей. Так вот, данной формулой можно описать и взаимоотношения командиров подразделений с «вышестоящими лицами» в ходе ведения боевых действий.

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Вспомнить боюсь то количество копий, которое было сломано вокруг темы штурма Берлина, и того количества снарядов, которое выдавалось штурмующим частям. Кто-то возмущался тем, что «не было смысла экономить снаряды в конце войны», хотя Красной Армии еще предстояло сбросить Квантунскую армию в море, кто-то доходил до того, что чуть ли не обвинял маршалов Победы в предательстве, в общем, все мы сильны задним умом.

А чудес все-таки не бывает. Это я к тому, что чем больше снарядов расходуется перед штурмом, тем меньше людей в ходе этого штурма погибает. Любой командир дерется до последнего за каждый снаряд с вышестоящими чинами, потому что понимает, что сегодня его лучших солдат убьют, а завтра ему дадут «зеленое» пополнение и отправят выполнять еще более сложную задачу. Это классика любого военного конфликта.

Теперь благодаря посту в Телеграм-канале командира батальона «Восток» Александра Ходаковского мы точно знаем, что скандал вокруг поставок снарядов ЧВК «Вагнер» — это часть фронтовых будней.

Понятное дело, что в ходе споров с военными чинами бизнесмен Евгений Пригожин может позволить себе такое, о чём даже самый отчаянный офицер никогда не задумается. Поэтому частная военная компания и получала в пять раз больше снарядов, чем любое другое подразделение на фронте, а следовательно, и показывало куда более солидные результаты.

Вообще, любой успешный бизнесмен — это расчетливый лицедей, взять хотя бы того же Дональда Трампа, который из любой неудобной ситуации в прямом эфире за пять минут выкручивается. В этом плане то «представление» с обвинениями в адрес Минобороны РФ, которое владелец ЧВК «Вагнер» устроил в СМИ, — это его способ получить большее количество снарядов для сохранения жизней своих бойцов.

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Просто мы стали свидетелями «разговора на повышенных тонах», который должен был происходить в «высоких кабинетах», но за счет непривычного для нашей страны статуса ЧВК «Вагнер» и форма этого разговора приобрела непривычно публичный характер. Думается, что и этот вопрос со временем «отрегулируют» и эмоциональные обмены любезностями, а едва ли хороший командир останется спокойным, когда речь идет о жизни его людей, уйдут с газетных полос в более подобающие для этого места.