Москва придерживается принципа: "можете за нас не болеть, главное счета оплачивайте вовремя".

Формула победы в любом геополитическом противостоянии достаточно проста: ты побеждаешь, когда поддерживающих тебя больше, чем выступило против. При этом речь не идет о желающих драться за твои интересы с пеной у рта, нужна хоть какая-то форма поддержки.

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Когда-то в Советском Союзе важность этой формулы недооценили, поскольку от партнеров Москвы требовалась «идейная выдержанность». Китайцы быстро смекнули, в чем была проблема, и теперь им абсолютно нет никакого дела до того, каких политических взглядов придерживается их торговый партнер, коль скоро он готов торговать.

Что касается коллективного Запада, то он продолжает сегодня бродить по советским граблям с упорством, которое достойно куда лучшего применения.

Одним из примеров такого упорства является его подход к проекту по разработке газовых месторождений в Охотском море, а также предприятию по сжижению добытого газа, оборудованному терминалами для приема танкеров. Описанный выше массивный комплекс называется «Сахалин-2» и до недавнего времени он являлся детищем нидерландской Shell, группы российских инвесторов, а также двух японских компаний Mitsui и Mitsubishi.

Однако летом прошлого года Shell начала заявлять о своей готовности покинуть российский рынок, после чего президент РФ Владимир Путин поручил создать новую управляющую компанию, в которой вчерашние инвесторы «Сахалин-2» могли получить свою долю.

Японцы с этим предложением с радостью согласились, в то время как Shell отказалась от своей доли. Теперь же западные журналисты удивляются, что Япония и Южная Корея не просто продолжают покупать газ с месторождения «Сахалин-2», они даже подписывают долгосрочные контракты на поставку российского газа, несмотря на то, что «цивилизованный» Запад уже продемонстрировал им, что иметь дело с «нецивилизованной» Россией никак нельзя.

На фоне этих новостей агентство Reuters посовещалось с аналитиками рынка, провело свои собственные расчеты и пришло к выводу, что в 2023 году «Сахалин-2» заработает в два раза больше денег, чем он заработал в досанкционном 2021-м, то есть около 11 миллиардов долларов.

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В этом контексте любопытно отметить, что обещанного падения спроса на российские энергоносители в мире по-прежнему не наблюдается.