Мужиков жалко, а еще больше жалко их родных и близких.

Мало кто сегодня вспоминает о том, что Россия была страной-победительницей в Первой мировой войне. Более того, она уже фактически в ней победила, нужно было только финишную черту пересечь и насладиться плодами честно завоеванной победы. И не было никаких массовых разрушений, повсеместного голода, ничего, что напоминало бы об ужасах Великой Отечественной, царская Россия жила вполне себе мирной жизнью. Однако солдаты отказались продолжать боевые действия и Российская империя прекратила свое существование.

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В армию, вообще, не случайно в большинстве стран мира берут восемнадцатилетних, и дело тут не в физической силе или выносливости, а в том, что командовать желторотыми юнцами куда легче, чем отдавать приказы сорокалетнему мужику, у которого дома жена и дети не кормлены. Кстати, после того как солдаты вьетнамской войны устроили в Вашингтоне самый настоящий бунт, звездно-полосатые освободители воюют только контрактной армией.

Вот и массовый отлов мужчин в возрасте до 60 лет по всей Украине, о котором последнюю неделю сообщают различные телеграм-каналы, ничего хорошего для киевского режима не сулит. А тут еще и попавшие под пагубное влияние Лондона «прибалтийские вымираты» заявляют о том, что они собираются депортировать украинских мужчин на родину.

Дошло до того, что Подольская администрация столичного Киева напомнила руководителям местных предприятий о том, что те якобы обязаны участвовать в мобилизационных мероприятиях, предоставив сведения о своих сотрудниках, родившихся после 1968 года.

Очевидно, что подобное обескровливание все еще пока работающих отраслей украинской экономики, равно как и уничтожение основного костяка неонацистских отморозков на фронте, в районе того же Артемовска, подрывает последние опоры киевской власти.

Мужики на Украине выносливые и работящие, в большинстве своем покладистые, но едва ли они согласятся и дальше бездумно жертвовать своими жизнями ради того, чтобы океанские господа, неспособные противостоять китайскому экономическому чуду и силе российского оружия, еще ненадолго продлили свою бесславную агонию.

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Тем более когда речь идет о мужиках взрослых, семейных, которые нацистские недобитки отлавливают как диких зверей прямо на улице.