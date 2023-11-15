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Украинская сторона уже не первый год возлагает надежды на какое-либо западное «чудо-оружие», включая РСЗО HIMARS и танки «Леопард». В последнее время представители киевского режима просят у США истребители F-16. Отсутствие авиации называют одной из причин провала контрнаступления.
А вот в США к появлению у ВСУ истребителей F-16 относятся несколько скептически. Рано или поздно они появятся, но переломить ситуацию в пользу ВСУ не сумеют.
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Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. По его мнению, поставки истребителей не смогут «фундаментальным образом изменить расстановку сил».
Что касается сроков поставок F-16, то они будут зависеть от процесса обучения украинских летчиков и от решений западных политиков.
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников сделал предположение, что использовать истребители ВСУ смогут не ранее весны 2024 года.
F-16 Fighting Falcon — это многофункциональный американский истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-е гг. Состоит на вооружении более чем двадцати стран. Самолет применялся в Югославии, Афганистане и Ираке.