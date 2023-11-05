Демократы и республиканцы обвиняют друг друга, а на карту поставлена демократия

Приближаются новые президентские выборы в США. И, как утверждают некоторые источники, сейчас американское общество поляризовано так, как оно никогда не было разделено с девятнадцатого века.

Гражданская война в США 1861 — 1865 гг. стала для американцев самой кровопролитной войной за всю историю Штатов. Тогда боролись друг с другом конфедераты-южане и янки-северяне. В основе противостояния лежали экономические причины (включая вопрос о рабстве, но не ограничиваясь им) и вопрос о государственной власти.

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Издание 19FortyFive делает неутешительный для американцев вывод: сейчас американское общество вновь находится на пороге Гражданской войны.

«И демократы, и республиканцы указывают пальцами друг на друга, обвиняя оппозицию в подрыве демократии. Когда на карту поставлена демократия – самая вершина свобод, которыми мы дорожим, – это может быть первым признаком крупномасштабного конфликта...» — прокомментировали ситуацию в издании.

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Сейчас опросы американских граждан показывают, что республиканский политик Дональд Трамп (бывший президент США) по популярности сравнился с действующим президентом США Джо Байденом. Протесты в поддержку Дональда Трампа в начале 2021 года уже едва не привели к массовым вооруженным столкновениям. Теперь ситуация повторяется.