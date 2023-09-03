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Поляки закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев
Wyborcza: в Польше закрыли самый большой в стране центр поддержки беженцев с Украины

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По данным Организации Объединенных Наций, сейчас в различных странах Европы находится почти шесть миллионов украинских беженцев. На первом месте по числу принятых украинцев — Германия, на втором — Польша, почти миллион человек. 

Тем не менее, в Польше явно не все рады наплыву беженцев из соседней страны. Как сообщает польская газета Wyborcza, в стране был закрыт крупнейший центр поддержки украинских беженцев, расположенный в селе Надежин. 

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Решение принял местный воевода (да-да, так в Польше называют руководителей местной администрации), Тобиаш Боченьский. Причем он сделал это без согласования вопроса с центром.

А ведь село Надежин находится практически рядом с Варшавой. Центр поддержки украинских беженцев был расположен в торговом комплексе. Возможно, полякам понадобились места под новые магазины? Сам Боченьский заявил, что содержать этот центр «не было никакого смысла».

В любом случае, в центре оставалось не менее трехсот украинцев, которых просто поставили перед свершившимся фактом. Сейчас Польша официально поддерживает киевский режим. Однако, в прошлом между поляками и украинцами не раз происходили конфликты и столкновения, включавшие в себя и уничтожение мирного населения. Имеется много слухов о том, что поляки при первом удобном случае попробуют вернуть в состав Польши западную часть Украины.  

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#украина #новости #политика #европа #польша #история
Источник: kommersant.ru
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