Польские и прибалтийские министры недовольны присутствием «музыкантов» в Белоруссии

Несмотря на трагическую гибель Е. В. Пригожина и его ближайших помощников, ЧВК «Вагнер» по-прежнему на слуху и практически каждый день поставляет свежие новости.

28 августа министры внутренних дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от Белоруссии вывода группы «Вагнер» с территории республики.

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Поляки и прибалты не скрывают того, что очень боятся «музыкантов». В требовании к Белоруссии содержится и ещё один пункт — о нелегальных мигрантах.

«Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой «Вагнер» территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы...» (с) РИА Новости.

Разумеется, вряд ли эти польско-прибалтийские «хотелки» будут выполнены. С чего бы это белорусское руководство должно выполнять пожелания иностранных представителей?

Белорусский лидер Александр Григорьевич Лукашенко недавно заявил, что отряды «Вагнера», численностью до 10 тысяч человек, останутся на территории республики. Только некоторые уехали в отпуск.

«Музыканты» перебазировались в Белоруссию после известных событий 24 июня 2023 года, когда российские власти обвинили ЧВК «Вагнер» в мятеже.