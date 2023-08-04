Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
DarkNik За пост начислено вознаграждение
Российское минобороны: ВСУ потеряли за период контрнаступления 43 тысячи человек
Согласно данным российских военных, потери ВСУ идут на десятки тысяч

реклама

Неудачное контрнаступление ВСУ стало объектом пристального внимания всего мира. Тем временем, появилась свежая сводка от российского минобороны. Согласно брифингу генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, к 4 августа 2023 года украинские войска потеряли более 43 тысяч человек. 

Солидны и потери украинских войск в технике. Была названа цифра в 1831 танк. 

реклама

«Из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП...» (с) Игорь Конашенков. 

Впрочем, представители киевского режима неоднократно заявляли, что у них «под ружьем» сейчас более миллиона человек. Так что большие потери, понесенные ВСУ в ходе провального контрнаступления, всё ещё не означают завершение конфликта. 

Тем более, что киевские власти готовятся «воевать до последнего украинца» и проводят новые мобилизации, отлавливая людей прямо на улицах. Разумеется, в интересах запада сейчас максимально затянуть конфликт. С другой стороны, большие потери могут рано или поздно начать процесс развала армии. Это нередко случалось в прошлом. Впрочем, пока сохраняется «организующий центр», говорить о развале ВСУ рановато. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сво #новости #всу #армия #спецоперация #минобороны
Источник: iz.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
3
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
На Украине считают, что восстановление плотины Каховской ГЭС займёт восемь лет
7
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
15
Контрнаступлению ВСУ мешают мины, а также кусты и высокая трава
11
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
4
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
1
Британская разведка: Сорняки серьезно затрудняют саперам ВСУ поиск мин
1
Forbes: Украина кинула в бой советскую технику, ибо западные танки кончились
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
+
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
1
Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе
2
Самолет Пригожина прилетел в Беларусь на фоне строительства фортификаций на полигоне "Репища"
+
Большинство жителей Словакии считают, что правительство страны должно завязывать с военной помощью Украине
+
Midjourney преобразила персонажей «Игры престолов» в стиле хип-хоп
+
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Qualcomm прекратит снабжать Huawei чипами с поддержкой 5G, но китайская компания надеется наладить выпуск своих
2
Первое дополнение к шутеру Atomic Heart, посвящённое роботу Элеоноре, поступило в продажу
+

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
7
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
4
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
53
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
16
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
3
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
7

Сейчас обсуждают

Вадим Уразов
16:07
Господи, сколько же Вас, ослов развелось.
OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением для телефонов
Mur
16:02
А причем здесь Маск? Это ж рептилойд очки делает, а не Маск.
Умные очки Meta* «не оправдывают ожиданий»
Mikhail
16:00
Чистой воды идиотизм: Высота CV9040C практически не отличается от высоты типичной БМП-2, а пушка уж явно не говно полное. К тому же, БМП без управляемого вооружения имеются и у РФ. И нельзя упомянуть,...
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
Lubitel 32
15:58
Действительно пишет бред. Видимо копипаста с какого то "военного обозрения" с низким уровнем авторов. На деле это эволюция РС с кассетной БЧ просто элементы теперь не взрываются сразу а ждут "везунчик...
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
Winssy
15:45
https://www.youtube.com/watch?v=x-e3ei1Z9Uw&ab_channel=LukeStephens
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Lubitel 32
15:44
Вот сколько у них конкурентов в странах третьего мира? Американский MQ-9a4 и его производные явно не по карману даже самым зажиточным азиатским странам. Только очень смелые или те кому нечего уже тер...
Турецкие БПЛА покоряют Азию - после Малайзии сделку на поставку дронов Anka TAI заключила Индонезия
Артём Николаев
15:43
Чёткие пацаны не играют в Роблокс.
Ранним утром 4 августа беспилотные катера ВСУ атаковали базы флота в Новороссийске и Крыму
Артём Николаев
15:42
Да, а что это меняет?
Украина в 90-ые за долги передала России ракеты Х-55, которые теперь запускаются ВКС РФ по целям СВО
Артём Николаев
15:42
Надеюсь. Хоть я с тобой и не согласен, рад, что ты не такой злой как Шеша.
Украина в 90-ые за долги передала России ракеты Х-55, которые теперь запускаются ВКС РФ по целям СВО
Владимир Поляков
15:39
Лучше бы он изучал историю ВОВ может тогда бы узнал, чтоб военная техника врага не поступала на фронт,надо в первую очередь уничтожать инфраструктуру врага Мосты,туннели,ЖД.дороги и т.д.Тогда бы и не ...
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем