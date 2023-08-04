Согласно данным российских военных, потери ВСУ идут на десятки тысяч

Неудачное контрнаступление ВСУ стало объектом пристального внимания всего мира. Тем временем, появилась свежая сводка от российского минобороны. Согласно брифингу генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, к 4 августа 2023 года украинские войска потеряли более 43 тысяч человек.

Солидны и потери украинских войск в технике. Была названа цифра в 1831 танк.

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«Из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП...» (с) Игорь Конашенков.

Впрочем, представители киевского режима неоднократно заявляли, что у них «под ружьем» сейчас более миллиона человек. Так что большие потери, понесенные ВСУ в ходе провального контрнаступления, всё ещё не означают завершение конфликта.

Тем более, что киевские власти готовятся «воевать до последнего украинца» и проводят новые мобилизации, отлавливая людей прямо на улицах. Разумеется, в интересах запада сейчас максимально затянуть конфликт. С другой стороны, большие потери могут рано или поздно начать процесс развала армии. Это нередко случалось в прошлом. Впрочем, пока сохраняется «организующий центр», говорить о развале ВСУ рановато.