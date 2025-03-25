Два известных китайских бренда пошли разными путями, сделав камеры будущих устройств непохожими друг на друга.

Актуальная модель Vivo X100 Ultra.



Специализирующийся на новинках смартфонов инсайдер Digital Chat Station на этот раз выдал данные о конфигурации камер двух грядущих флагманов от Vivo и Oppo. Причём речь идёт о наиболее ультимативных смартфонах обоих брендов, которые будут доступны в этом году.

Это модели Vivo X200 Ultra и Oppo Find X8 Ultra. Их анонс состоится в следующем месяце.

Для девайса от Oppo ожидается следующая конфигурация:

Основная камера 50 Мп размером 1/0.98"; Сверхширокоугольная камера 50 Мп размером 1/2.76"; Телефото камера №1: 50 Мп размером 1/1.56", оптический зум x3; Телефото камера №2: 50 Мп размером 1/1.95", оптический зум x6.

Данные параметры буквально во всём превосходят текущую самую «сильную» модель Oppo – Find X8 Pro.

Если же сравнивать с прошлогодним Find X7 Ultra, то конфигурации, напротив, похожи. Однако у новинки более крупный и качественный сенсор для дальнего зума, существенно более светосильные объективы для обеих телефотокамер (известно из предыдущих инсайдов), а также новый мультиспектральный датчик. Последний будет смотреться словно пятая камера, но на самом деле предназначен не для съёмки, а для точной цветопередачи.

Oppo Find X7 Ultra.



При этом есть и один даунгрейд: сверхширокоугольная камера Find X8 Ultra станет несколько хуже модели X7 Ultra. Увы, это вынужденная мера. По слухам, Oppo намерена удержать на флагман прежнюю цену, а процессор Snapdragon 8 Elite ей, как и всем остальным, обходится весьма дорого.

Для модели Vivo X200 Ultra инсайдер заявляет следующие камеры:

Основная камера 50 Мп размером 1/1.28" с фокусным расстоянием 35 мм; Сверхширокоугольная камера 50 Мп размером 1/1.28"; Телефото камера 200 Мп размером 1/1.4", оптический зум x3,7 + зум благодаря сверхразрешению.

Нетрудно заметить, что конфигурация у Vivo сильно отличается. Она непохожа и на решение Oppo, и на предшествующий Vivo X100 Ultra.

Основной модуль стал меньше, чем у X100 Ultra. Однако это первая в мире камера смартфона, объединяющая фокусное расстояние 35 мм и весьма крупный датчик. Нечто подобное есть сейчас только у ZTE Nubia, но там сенсор меньше. Считается, что фокусное расстояние 35 мм условно сопоставимо с тем, каким видит мир человеческий глаз. Вдобавок 35 мм избавляют от искажений по краям снимка.

В свою очередь, сверхширокоугольная камера нового Vivo X200 Ultra разительно больше предшественника из модели X100 Ultra. Более того, это самый большой «ширик» за всю историю смартфонов.

Vivo X100 Ultra и Xiaomi 15 Ultra.



Что касается телевика, то он у Vivo, в отличие от Oppo, только один. Зато имеет разрешением 200 Мп и предлагает внушительный размер 1/1.4". Модель X100 Ultra предлагала столько же, но у новинки будет значительно более светосильный объектив.

Для сравнения инсайдер также предоставил конфигурацию камер уже вышедшего Xiaomi 15 Ultra:

Основная камера 50 Мп размером 1/0.98"; Сверхширокоугольная камера 50 Мп размером 1/2.76"; Телефото камера №1: 50 Мп размером 1/2.51", оптический зум x3; Телефото камера №2 :200 Мп размером 1/1.4", оптический зум x4,3 + зум благодаря сверхразрешению.

Анонс Oppo Find X8 Ultra состоится 10 апреля. Vivo X200 Ultra представят примерно на 1-2 недели позже. Оба гаджета будут анонсированы вместе с другими новинками брендов. В случае Oppo одной из иных премьер станет компактный флагман с экраном 6,3’’ и рекордно ёмкой для такого формата батареей около 6000 мАч.