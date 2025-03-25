Актуальная модель Vivo X100 Ultra.
Специализирующийся на новинках смартфонов инсайдер Digital Chat Station на этот раз выдал данные о конфигурации камер двух грядущих флагманов от Vivo и Oppo. Причём речь идёт о наиболее ультимативных смартфонах обоих брендов, которые будут доступны в этом году.
Это модели Vivo X200 Ultra и Oppo Find X8 Ultra. Их анонс состоится в следующем месяце.
Для девайса от Oppo ожидается следующая конфигурация:
- Основная камера 50 Мп размером 1/0.98";
- Сверхширокоугольная камера 50 Мп размером 1/2.76";
- Телефото камера №1: 50 Мп размером 1/1.56", оптический зум x3;
- Телефото камера №2: 50 Мп размером 1/1.95", оптический зум x6.
Данные параметры буквально во всём превосходят текущую самую «сильную» модель Oppo – Find X8 Pro.
Если же сравнивать с прошлогодним Find X7 Ultra, то конфигурации, напротив, похожи. Однако у новинки более крупный и качественный сенсор для дальнего зума, существенно более светосильные объективы для обеих телефотокамер (известно из предыдущих инсайдов), а также новый мультиспектральный датчик. Последний будет смотреться словно пятая камера, но на самом деле предназначен не для съёмки, а для точной цветопередачи.
Oppo Find X7 Ultra.
При этом есть и один даунгрейд: сверхширокоугольная камера Find X8 Ultra станет несколько хуже модели X7 Ultra. Увы, это вынужденная мера. По слухам, Oppo намерена удержать на флагман прежнюю цену, а процессор Snapdragon 8 Elite ей, как и всем остальным, обходится весьма дорого.
Для модели Vivo X200 Ultra инсайдер заявляет следующие камеры:
- Основная камера 50 Мп размером 1/1.28" с фокусным расстоянием 35 мм;
- Сверхширокоугольная камера 50 Мп размером 1/1.28";
- Телефото камера 200 Мп размером 1/1.4", оптический зум x3,7 + зум благодаря сверхразрешению.
Нетрудно заметить, что конфигурация у Vivo сильно отличается. Она непохожа и на решение Oppo, и на предшествующий Vivo X100 Ultra.
Основной модуль стал меньше, чем у X100 Ultra. Однако это первая в мире камера смартфона, объединяющая фокусное расстояние 35 мм и весьма крупный датчик. Нечто подобное есть сейчас только у ZTE Nubia, но там сенсор меньше. Считается, что фокусное расстояние 35 мм условно сопоставимо с тем, каким видит мир человеческий глаз. Вдобавок 35 мм избавляют от искажений по краям снимка.
В свою очередь, сверхширокоугольная камера нового Vivo X200 Ultra разительно больше предшественника из модели X100 Ultra. Более того, это самый большой «ширик» за всю историю смартфонов.
Vivo X100 Ultra и Xiaomi 15 Ultra.
Что касается телевика, то он у Vivo, в отличие от Oppo, только один. Зато имеет разрешением 200 Мп и предлагает внушительный размер 1/1.4". Модель X100 Ultra предлагала столько же, но у новинки будет значительно более светосильный объектив.
Для сравнения инсайдер также предоставил конфигурацию камер уже вышедшего Xiaomi 15 Ultra:
- Основная камера 50 Мп размером 1/0.98";
- Сверхширокоугольная камера 50 Мп размером 1/2.76";
- Телефото камера №1: 50 Мп размером 1/2.51", оптический зум x3;
- Телефото камера №2 :200 Мп размером 1/1.4", оптический зум x4,3 + зум благодаря сверхразрешению.
Анонс Oppo Find X8 Ultra состоится 10 апреля. Vivo X200 Ultra представят примерно на 1-2 недели позже. Оба гаджета будут анонсированы вместе с другими новинками брендов. В случае Oppo одной из иных премьер станет компактный флагман с экраном 6,3’’ и рекордно ёмкой для такого формата батареей около 6000 мАч.