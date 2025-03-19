Microsoft внедрит в систему небольшое улучшение, которое должно помочь новичкам сориентироваться в возможностях «железа» ПК.

Как сообщает портал NeoWin, в тестовых сборках Windows 11 появилось одно любопытное новшество, рассчитанное на начинающих пользователей. По умолчанию оно скрыто и пока активируется лишь вспомогательными средствами. Однако в будущем, судя по всему, изменение могут увидеть все обладатели актуальной ОС от Microsoft.

Теперь в настройках, в разделе «О системе» отображается список из популярных вопросов и ответов. Причём у всех пользователей эти вопросы будут частично отличаться, в зависимости от конфигураций их компьютеров.

Первым, судя по всему, всегда идёт ответ на вопрос, актуальная ли версия Windows используется на данном ПК. Система отвечает да или нет, после чего советует проверять обновления через Windows Update.

Однако далее вопросы могут отличаться. К примеру, если Windows определит, что в системе от 4 до 8 ГБ ОЗУ, то в списке сразу появится вопрос «Как наличие 4-8 ГБ оперативной памяти влияет на производительность моего ПК?». Из ответа следует, что для базовой работы это достаточно, но продвинутые приложения и игры могут требовать заметно больше. Предусмотрено также и некое сообщение для пользователей с менее чем 4 ГБ «оперативки».

Аналогичным образом пользователю объясняется про видеокарты. Увы, здесь нет каких-либо бенчмарков и главным критерием, вероятно, выступает объём видеопамяти. На приведённом скриншоте видно, как система открыто говорит пользователю, что его GPU с менее чем 4 ГБ VRAM для игр совсем недостаточно.

Дополнительно Neowin сообщает, что в новом разделе может появляться и объяснение о том, что такое видеокарта. Подобное сообщение пользователь увидит, если использует встроенную графику. Здесь же ему объяснят, что такое выделенный дискретный ускоритель и в чём его преимущества.

Впрочем, авторы новости признают, что пока всё это выглядит весьма недоделанным. Например, система предпочитает избегать конкретных номеров версий и лишь пишет, что Windows 11 – это последняя версия. Аналогично судить о производительности GPU по объёмам VRAM тоже можно лишь весьма условно.

В комментариях к новости пользователи вспоминают другой инструмент – индекс производительности, который когда-то был в Windows Vista и Windows 7. Тот всё же был бенчмарком, пусть и очень простым. После нескольких минут теста пользователь получал наглядные цифры о производительности ключевых компонентов своего ПК, включая центральный процессор, графический ускоритель, оперативную память и HDD/SSD-накопитель.

Причём самый слабый из компонентов всегда выделялся на фоне других. Это позволяло пользователю понять, что именно слабое звено может обрушить общую производительность, даже если другие комплектующие весьма хороши.