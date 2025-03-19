Pura 80 Pro может получить главную камеру, которая в прошлом году была только у модели Ultra.

Huawei Pura 70 Pro. Фото: GSMArena.



Инсайдер Digital Chat Station на своей странице в социальной сети Weibo поделился подробностями о камерах некоего неназванного смартфона. Из представленного описания опытные пользователи сразу же определили, что речь идёт о камерофоне Huawei Pura 80 Pro.

Анонс линейки Pura 80 состоится в мае или чуть позже, однако многие характеристики уже известны. И Digital Chat Station подтвердил, пожалуй, самый важный аспект. Отныне максимально крупная для смартфонов матрица 1’’ будет не только в Pura Ultra, но и в Pura Pro. Речь идёт про основную камеру с разрешением 50 Мп.

Это означает, что на смену датчику OmniVision размером 1/1.3" и пикселями 1.2 мкм придёт матрица Sony IMX989 1’’ с крупными пикселями по 1.6 мкм. При этом фирменная переменная апертура будет сохранена.

Помимо основной, гаджет предложит две вспомогательных камеры на тыльной стороне. Как и в Pura 70 Pro, это будут ширик и телевик-перископ с разрешением по 50 Мп. Размеров инсайдер не называет, но уточняет, что вспомогательные матрицы вновь будут скромными по габаритам.

Зато для телевика предусмотрена специальная оптика, обеспечивающая режим качественной макросъёмки. Вдобавок все три тыльных камеры получат фирменный субпиксельный слой RYYB. Это давняя разработка Huawei, позволяющая матрицам принимать больше света.

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: PhoneArena.



Инсайдер также бегло упомянул параметры дисплея, они аналогичны предшественнику. Диагональ экрана составит 6,78’’, это будет продвинутая матрица OLED LTPO с разрешением 1.5K. Дисплей будет иметь минимально скруглённую форму 2.5D. Из интересного: инсайдер обещает особо тонкие рамки вокруг дисплея со всех сторон.

Предыдущие слухи также гласили, что модели Pura 80 получат специализированный сенсор Red Maple, который дебютировал в линейке Mate 70. Датчик необходим для максимально точной цветопередачи на фото и видео.

Также некоторым Pura 80 приписывают новые экраны: возможно, старшие модели Pro+ и Ultra получат двухслойные OLED-дисплеи. Кроме того, Pura 80 должны получить новые процессоры Kirin и ёмкие кремний-углеродные батареи.

Изюминкой серии вновь станет модель Ultra. Ей приписывают главную камеру 1’’, но не от Sony или OmniVision, а впервые собственной разработки Huawei. Также Pura 80 Ultra оснастят рекордно крупным в отрасли перископическим телевиком. Он якобы не поставит рекордов зума, но будет очень силён в портретной съёмке.

Наконец, Digital Chat Station сообщает, что выход линейки всё же ожидается во втором квартале этого года. Таким образом, перенос на июль, о котором сообщали некоторые источники, инсайдер не подтверждает.