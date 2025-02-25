Выходящие во второй половине года флагманские устройства от неких крупных китайских брендов получат необычные нововведения.

Система охлаждения во флагманах Nubia Red Magic.



Известный и весьма точный в своих предсказаниях инсайдер Digital Chat Station сегодня выдал сразу две неожиданные новости о будущих китайских флагманах, которые готовятся к выходу во второй половине года.

Первое сообщение гласит, что один из китайских ТОП-5 производителей смартфонов использует для своего флагмана активную систему охлаждения. Иными словами, внутри гаджета появится встроенный мини-вентилятор. Такая система будет гораздо эффективнее традиционных испарительных камер, она поможет процессору лучше раскрывать свой потенциал и дольше держать максимальный уровень производительности.

Подобная идея не нова. Её уже использовала Lenovo, а ZTE Nubia и сейчас применяет подобное решение в своих новинках. Однако это именно игровые модели, вдобавок выпускаемые не самым большим тиражом. Теперь же речь о полноценном флагманском устройстве. К ТОП-5 в Китае относятся Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo и Vivo. Именно одна из этих компаний в прототипах будущего флагмана тестирует сейчас встроенный вентилятор.

Более точной информации инсайдер не дал, однако в его сообщении, возможно, есть крайне аккуратный намёк на Huawei. Тогда получается, что активной системой охлаждения будет оснащена одна из моделей Mate 80. Впрочем, это уже догадки.

Xiaomi 11 Ultra. Фото: AnandTech.



Следующее сообщение источника раскрыло, что есть ещё одна подзабытая особенность, которую хочет воскресить какая-то другая крупная китайская компания. Это второй дисплей, который расположится на тыльной стороне смартфона. Его получит одна из моделей неназванного бренда.

Скорее всего, речь идёт не о полноценном втором экране, а о небольшом вспомогательном дисплее. Его можно будет использовать как продвинутый индикатор уведомлений, настраиваемую вспышку, а также для комфортной съёмки селфи с помощью тыльных камер.

Инсайдер здесь вновь не называет компанию напрямую. Однако упоминает, что это некий крупный бренд, у которого есть целые серии и подсерии смартфонов. Также упоминается горизонтальный дизайн блока камер. Наконец, вероятно, самая главная подсказка в том, что дополнительный экран в гаджетах этого бренда не появляется, а возвращается.

Пользователи в комментариях вспоминали Meizu, но всё же, самое популярное предположение: это Xiaomi. Компания уже экспериментировала с дополнительным экраном в модели Xiaomi 11 Ultra, но через год от него отказалась. Иных подсказок инсайдер не дал, кроме того, что речь именно о флагмане, выходящем во второй половине года.