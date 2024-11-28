Samsung ощутимо падает, некоторые китайские бренды наращивают долю в 2-3 раза, а сам рынок складных смартфонов при этом стал символически меньше.

Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Фото: The Disconnekt.



Аналитическое агентство Сounterpoint Research опубликовало новый отчёт по рынку складных смартфонов. На этот раз предоставлены данные за третий квартал нынешнего года, и сравниваются они с аналогичным периодом в 2023 году.

Лидером рынка всё ещё является корейская Samsung со своей линейкой Galaxy Z, включающей складные «книжки» Fold и вертикальные раскладушки Flip. Однако за год доля корейского гиганта упала с 70 до 56%. Все 14% потерянных процентов у Samsung отобрали китайские бренды.

В первую очередь, это Huawei, Honor, Motorola (Lenovo) и Xiaomi. Причём поставки у последних трёх за год выросли на 121, 164 и 185% соответственно.

Столь высокий рост у Honor и Xiaomi может быть обусловлен выпуском их первых вертикальных раскладушек Flip, которые дополнили уже имевшиеся в ассортименте обеих компаний складные смартфоны с большим экраном. В свою очередь, Motorola и вовсе выпускает исключительно модели Flip (у неё они называются Razr). Компания второй год пытается переиграть оппонентов относительно низкими ценами, и, судя по всему, у неё это выходит.

Данные Сounterpoint, сравнивающие поставки складных смартфонов в третьем квартале прошлого и нынешнего года.



У Huawei рост не такой стремительный, но всё же он составляет 23%. Причём их, скорее всего, обеспечило сверхдорогое устройство Mate XT – первый в мире складной смартфон с двойным сгибом и общим экраном более 10’’. Устройство с сентября продаётся в Китае по внушительной цене около $3000, однако все равно пользуется весьма высоким спросом.

Поставки складных девайсов Samsung, напротив, упали на 21%. Аналитики Сounterpoint подтверждают ранее циркулировавшие в сети данные инсайдеров о том, что модели Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 стартовали весьма слабо. В частности, вертикальная раскладушка с трудом сумела догнать результаты своего предшественника, а Z Fold 6, цитата, «показал скромные результаты».

Основной причиной здесь может быть очень малое число нововведений в новых моделях. Тем временем китайские конкуренты предлагают девайсы с более доступными ценами, заметно уменьшенной толщиной, более ёмкими кремний-углеродными батареями, увеличенными экранами и иными преимуществами.

Сравнение толщины Honor Magic V3 и Galaxy Z Fold 6.



Samsung недавно выпустила модель Galaxy Z Fold Special, отличающуюся более крупным экраном, камерами и ещё несколькими характеристиками. Однако она оказалась предназначена лишь для Южной Кореи и Китая. Причём какой-либо информации об успехах нового гаджета пока не поступало.

Также заметим, что данные Сounterpoint показывают ситуацию лишь по состоянию на третий квартал – традиционно самый успешный для Samsung, так как именно в нём выходят новые Fold и Flip. В свою очередь китайские конкуренты выпускают новинки весь год. К примеру, Huawei буквально вчера показала флагман Mate X6 в более тонком корпусе и с впечатляющим апгрейдом камер.

Huawei Mate X6.



В итоге общая статистика Samsung за год может быть заметно хуже, чем результаты конкретно за третий квартал. Похоже, понимают проблему и сами корейцы, поэтому на следующий год, по данным инсайдеров, готовят больше складных новинок, чем обычно. Так, помимо новых Flip 7, Fold 7 и второго Fold Special, пользователей якобы ждёт смартфон с двойным сгибом а-ля Mate XT, а также удешевлённая раскладушка Flip 7 SE.

Между тем у китайских компаний тоже не всё гладко. В рейтинг Сounterpoint совсем не попали Vivo и Oppo, которые столкнулись с сильной конкуренцией и отменили выпуск части девайсов. Oppo в этом году не выпускала складных моделей вообще, а Vivo отменила новые Flip. Впрочем, с рынка уходить они не собираются и готовят премьеры на 2025 год.

Зато рынок, по данным сразу нескольких источников, может покинуть Transsion Holdings (бренды Tecno и Infinix). В свою очередь, Xiaomi при успехе Mix Flip одновременно столкнулась с низким спросом на новую модель Mix Fold 4 и теперь якобы может не выпустить для неё преемника.

Xiaomi Mix Flip.



Наконец, возвращаясь к отчёту Сounterpoint, стоит заметить, что мировые поставки складных смартфонов перестали увеличиваться и даже, наоборот, символически упали на 1%. Аналитики связывают это с крайне высокими ценами, против которых большинство из производителей ничего не предпринимает.