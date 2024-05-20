Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Старт Ghost of Tsushima в Steam превзошёл все игры внутренних студий Sony
Sony продолжает выпуск бывших эксклюзивов PlayStation на ПК. На этот раз игра четырёхлетней давности показала рекордный результат по числу одновременных игроков на старте. Это особенно удивительно с учётом её недоступности в РФ и ещё более чем в 170 странах мира.

Согласно статистике Steam, выпущенный ещё 16 мая на ПК самурайский экшн Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы») от Sony в прошедшие выходные установил для компании рекорд по пиковому числу игроков. В какой-то момент времени в игру одновременно зашли свыше 77 тысяч человек.

реклама

Ghost of Tsushima – уже второй релиз студий Sony в Steam в этом году. Первым стал порт Horizon Forbidden West, однако там пиковый онлайн был почти в два раза меньше

Эта цифра сделала ПК-запуск Ghost of Tsushima наиболее крупным среди всех игр от внутренних студий Sony. До этого первенство удерживал порт на ПК God of War, его пиковый онлайн составил 73 тысячи одновременных игроков.

Любопытно, что Ghost of Tsushima предрекали, напротив, весьма скромный старт в Steam. Ведь самой игре уже почти четыре года, она не входит в число наиболее раскрученных франшиз Sony, а вдобавок недоступна не только в РФ, но и более чем в 170 (!) странах мира. Последнее может быть связано с новыми правилами Sony, при которых игра не выходит в странах, где пока нельзя зарегистрировать аккаунт PSN.

Впрочем, даже такие условия не помешали Ghost of Tsushima собрать солидную стартовую аудиторию игроков. Игра набрала в Steam 88% положительных отзывов, так что качество порта, по всей видимости, на неплохом уровне. Хоть игра и недоступна официально в РФ, у неё есть поддержка не только русских субтитров, но и полноценная русская озвучка.

Страница игры в Steam. Рейтинг на данный момент опирается более чем на 8900 отзывов, которые пользователи оставили за пять дней

Для Sony старт Ghost of Tsushima стал вторым серьёзным успехом в Steam в этом году. Ранее компания уже праздновала грандиозный успех шутера Helldivers 2, который на пике достиг 458 тысяч игроков. Это пока что крупнейший запуск года в Steam, уступающий только Palworld. 

Впрочем, в отличие от Ghost of Tsushima, Helldivers 2 делала сторонняя студия, не являющаяся частью Sony. Японский гигант там выступал только в роли издателя, вдобавок сама игра – не порт, а новый проект, вышедший одновременно на ПК и PlayStation.

Что касается Sony, то в ближайшее время компания готовится преподнести сюрпризы как поклонникам Ghost of Tsushima, так и игрокам, ждущим ещё больше её игр на ПК.

Статистика от SteamDB по всем играм для ПК, издателем которых выступила Sony

Если верить инсайдерам, то уже в ближайшие недели должна состояться крупная презентация PlayStation, где компания покажет новые игры как от собственных, так и от сторонних студий. Причём среди наиболее вероятных анонсов авторитетные источники в один голос называют сиквел Ghost of Tsushima. За продолжение вновь будет отвечать внутренняя студия Sony Sucker Punch.

Что касается следующих портов на ПК, то один из них уже подтверждён официально. Им станет высокооценённый критиками интерактивный ужастик Until Dawn, вышедший на PS4 в 2015 году. Однако на ПК он попадёт уже не в виде обычного порта, а в качестве полноценного ремейка с заметно улучшенной графикой, новой камерой и, судя по всему, рядом других нововведений.

В свою очередь, неофициально инсайдеры сообщают о скором анонсе на ПК God of War: Ragnarök и несколько позже – Spider-Man 2. Последнее косвенно подтверждает крупная утечка из студии Insomniac Games, случившаяся ещё под конец прошлого года. 

Статистика SteamDB по крупнейшим запускам 2024 года на сегодняшний день. Ghost of Tsushima с её пиком в 77 тысяч игроков заняла 13-е место

Также инсайдеры уверяют, что пользователям ПК скоро не придётся ждать по 3-4 года, когда какая-то игра «переберётся» в Steam с PlayStation. Более того, якобы Sony и вовсе хочет в следующем году попробовать выпустить некую крупную игру от внутренней студии одновременно на ПК и PlayStation. Впрочем, пока что это лишь слухи.

#игры #sony #steam #playstation #статистика steam #ghost of thushima
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
22
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
8
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
1
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
19
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Недорогие натрий-ионные батареи от стартапа бывшего инженера Tesla могут удешевить электрокары
+

Популярные статьи

Топ-7 процессоров на 2024 год
55
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
6
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
25
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
31
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
8
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
+
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
5

Сейчас обсуждают

Игорь Шелахонов
13:48
Застройщиков у них надо не ограничивать, а спасать. Именно потому, что куча пустых городов стоит - застройщики в долгах как в шелках. Пример - это история с Evergrande. 300 млрд. USD догов. Состояние ...
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
Дмитрий
13:48
а сколько в алан Вейк 2 фпс на ней? 😁
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Красный Чип
13:48
гена продолжает бредить, ладно бы он делал это тихо, но в палату провели интернет и мысли сумашедших густо намазаны по всему оврклокершу.
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
Иван Горыныч
13:47
А сколько вертолетов экипажи которых не заметили или были сбиты, зенитная ракета
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
Красный Чип
13:45
новая методичка зеленожопцев, теперь АМД не поддерживает 30% технологий. На кого это рассчитано? Такое сработает только в вашем клубе кмственно отсталых гомогеев.
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
SoulStream
13:45
пни когда скажут )
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
SoulStream
13:45
ну а че, за 5 косых нлвый проц вполне норм... считай за 20ку рабочий пк еще и маленький бесшумный ✨👍 вообще пойдет
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
Батя шешенбека
13:44
Альтернатива 5600 это 11400. 12400 на порядок сильнее
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Сергей Гончаров
13:39
Технически да, ниче так, но не впечатляет. Если бы был с родной СЖО на это барахло и СФХ блоком питания, то твердую пятерку. Райзер тоже не впечатляет. Дорогой он лишь за эксклюзивность. Больше как си...
Представлен компьютерный корпус Xikii FF04 для видеокарт серии Asus RTX 40 Pro Art
VladTag
13:34
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем