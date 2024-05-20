Sony продолжает выпуск бывших эксклюзивов PlayStation на ПК. На этот раз игра четырёхлетней давности показала рекордный результат по числу одновременных игроков на старте. Это особенно удивительно с учётом её недоступности в РФ и ещё более чем в 170 странах мира.

Согласно статистике Steam, выпущенный ещё 16 мая на ПК самурайский экшн Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы») от Sony в прошедшие выходные установил для компании рекорд по пиковому числу игроков. В какой-то момент времени в игру одновременно зашли свыше 77 тысяч человек.

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Ghost of Tsushima – уже второй релиз студий Sony в Steam в этом году. Первым стал порт Horizon Forbidden West, однако там пиковый онлайн был почти в два раза меньше



Эта цифра сделала ПК-запуск Ghost of Tsushima наиболее крупным среди всех игр от внутренних студий Sony. До этого первенство удерживал порт на ПК God of War, его пиковый онлайн составил 73 тысячи одновременных игроков.

Любопытно, что Ghost of Tsushima предрекали, напротив, весьма скромный старт в Steam. Ведь самой игре уже почти четыре года, она не входит в число наиболее раскрученных франшиз Sony, а вдобавок недоступна не только в РФ, но и более чем в 170 (!) странах мира. Последнее может быть связано с новыми правилами Sony, при которых игра не выходит в странах, где пока нельзя зарегистрировать аккаунт PSN.

Впрочем, даже такие условия не помешали Ghost of Tsushima собрать солидную стартовую аудиторию игроков. Игра набрала в Steam 88% положительных отзывов, так что качество порта, по всей видимости, на неплохом уровне. Хоть игра и недоступна официально в РФ, у неё есть поддержка не только русских субтитров, но и полноценная русская озвучка.

Страница игры в Steam. Рейтинг на данный момент опирается более чем на 8900 отзывов, которые пользователи оставили за пять дней



Для Sony старт Ghost of Tsushima стал вторым серьёзным успехом в Steam в этом году. Ранее компания уже праздновала грандиозный успех шутера Helldivers 2, который на пике достиг 458 тысяч игроков. Это пока что крупнейший запуск года в Steam, уступающий только Palworld.

Впрочем, в отличие от Ghost of Tsushima, Helldivers 2 делала сторонняя студия, не являющаяся частью Sony. Японский гигант там выступал только в роли издателя, вдобавок сама игра – не порт, а новый проект, вышедший одновременно на ПК и PlayStation.

Что касается Sony, то в ближайшее время компания готовится преподнести сюрпризы как поклонникам Ghost of Tsushima, так и игрокам, ждущим ещё больше её игр на ПК.

Статистика от SteamDB по всем играм для ПК, издателем которых выступила Sony



Если верить инсайдерам, то уже в ближайшие недели должна состояться крупная презентация PlayStation, где компания покажет новые игры как от собственных, так и от сторонних студий. Причём среди наиболее вероятных анонсов авторитетные источники в один голос называют сиквел Ghost of Tsushima. За продолжение вновь будет отвечать внутренняя студия Sony Sucker Punch.

Что касается следующих портов на ПК, то один из них уже подтверждён официально. Им станет высокооценённый критиками интерактивный ужастик Until Dawn, вышедший на PS4 в 2015 году. Однако на ПК он попадёт уже не в виде обычного порта, а в качестве полноценного ремейка с заметно улучшенной графикой, новой камерой и, судя по всему, рядом других нововведений.

В свою очередь, неофициально инсайдеры сообщают о скором анонсе на ПК God of War: Ragnarök и несколько позже – Spider-Man 2. Последнее косвенно подтверждает крупная утечка из студии Insomniac Games, случившаяся ещё под конец прошлого года.

Статистика SteamDB по крупнейшим запускам 2024 года на сегодняшний день. Ghost of Tsushima с её пиком в 77 тысяч игроков заняла 13-е место



Также инсайдеры уверяют, что пользователям ПК скоро не придётся ждать по 3-4 года, когда какая-то игра «переберётся» в Steam с PlayStation. Более того, якобы Sony и вовсе хочет в следующем году попробовать выпустить некую крупную игру от внутренней студии одновременно на ПК и PlayStation. Впрочем, пока что это лишь слухи.