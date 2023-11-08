Samsung пытается демократизировать складные телефоны с тех пор, как выпустила Galaxy Z Flip в 2020 году.

С момента представления своего первого складного телефона Galaxy Z Flip в 2020 году Samsung стремится сделать складные устройства более доступными. Первоначальная модель стоила почти 1400 долларов, а позже в том же году был выпущен вариант 5G за 1450 долларов. Со временем цены на Z Flip постепенно снижались, стабилизировавшись на отметке в 999 долларов.

Пока неясно, станет ли серия Galaxy Z Flip еще более доступной, Samsung, похоже, придерживается альтернативной стратегии продвижения складных телефонов. Этот план основан на разработке новой более дешевой модели складного телефона.

Согласно недавнему отчету TrendForce, в котором исследуется потенциал складных телефонов для оживления сокращающегося мирового рынка смартфонов, возобновились слухи о том, что Samsung работает над третьей серией складных телефонов по более доступной цене.



Основываясь на активности цепочки поставок, исследовательская фирма предполагает, что Samsung представит складной телефон среднего класса в следующем году. Этот телефон Galaxy среднего класса призван снизить "ценовые барьеры и сделать складные телефоны более доступными" для более широкой аудитории.



На данном этапе подробности о форм-факторе, технических характеристиках и цене этого складного телефона Galaxy среднего класса все еще неизвестны. Хотя ранее ходили слухи о том, что он может стать частью расширяющейся линейки Fan Edition, это остается спекулятивным. По мере приближения 2024 года источники в цепочке поставок проявляют осторожность в предоставлении дополнительной информации об этом устройстве.