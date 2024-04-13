Компания по производству биотоплива Firefly заявила, что построит завод для переработки сточных вод в экологически чистое авиационное топливо

Британская компания Firefly, специализирующаяся на производстве биотоплива, заключила соглашение с бюджетной авиакомпанией Wizz Air о строительстве коммерческого нефтеперерабатывающего завода, который будет способствовать превращению сточных вод в экологически чистое авиационное топливо (SAF).

Компания Firefly, разработавшая этот процесс преобразования, заявила, что в настоящее время топливо проходит нормативные испытания. Если оно получит одобрение, его можно будет использовать для заправки самолетов, о чем компания объявила на этой неделе.



Перерабатывающий завод, являющийся новаторской инициативой такого рода, будет построен в Эссексе и, как ожидается, начнет поставки коммерческого SAF к 2028 году для обслуживания лондонских аэропортов. Компания Firefly заявила о возможности строительства еще двух подобных объектов в Великобритании.



Компания Wizz Air поддержала эту инициативу, разместив значительный заказ на поставку до 525 000 тонн топлива из отходов Firefly в течение предстоящих 15 лет.



Тем временем коммунальная компания Anglian Water заявила о своем намерении поставлять Firefly биоотходы из своего процесса очистки сточных вод для пилотной установки.



Джеймс Хайгейт, исполнительный директор Firefly, назвал биоотходы "отвратительным материалом", но в то же время "удивительным ресурсом".



Он добавил: "Мы превращаем сточные воды в реактивное топливо. Я не могу придумать ничего круче этого".



Производство SAF приводит к сокращению выбросов углекислого газа на 70% по сравнению с традиционным реактивным топливом, хотя его себестоимость в настоящее время значительно выше.



Пол Хилдич, директор по производству компании Firefly, заявил, что "в Великобритании достаточно биоотходов для производства более 200 000 тонн SAF". По его мнению, этого количества будет достаточно, чтобы удовлетворить примерно половину обязательного спроса на SAF к 2030 году.