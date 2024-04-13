Президент США нацелился на 319 компаний и граждан этой азиатской страны, больше, чем любая другая администрация

При администрации президента Джо Байдена Белый дом внес в свой черный список больше китайских физических и юридических лиц, чем за время президентства Дональда Трампа, сообщает в пятницу агентство Bloomberg. Это происходит на фоне продолжающегося торгового спора между двумя странами.

В феврале Министерство торговли США внесло в черный список восемь китайских компаний, превысив рекорд, установленный во время президентства Трампа. Еще шесть были добавлены на этой неделе, в результате чего общее число новых целей при нынешней администрации достигло 319, по сравнению с 306 компаниями, внесенными в черный список во время президентства Трампа.



Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира обостряется с 2018 года, когда Трамп инициировал введение значительных тарифов на китайские товары, импортируемые в США. Лидер республиканцев обосновал эти меры, обвинив Пекин в нечестной торговой практике и краже интеллектуальной собственности.



Байден придерживается жесткого подхода к торговле с Китаем. Он не только сохранил тарифы, введенные его предшественником, но и усилил давление, сосредоточившись на ограничениях, препятствующих доступу к инновациям, в том числе в области искусственного интеллекта. Китайские власти критикуют политику Вашингтона, называя ограничения попыткой помешать росту второй по величине экономики мира.



Ранее на этой неделе Хэ Ядун, представитель Министерства торговли Китая, назвал введенные США меры экспортного контроля "типичным экономическим принуждением и односторонним хулиганским поведением".



Он призвал США "немедленно исправить свои ошибки и прекратить необоснованное подавление китайских компаний", добавив, что Пекин будет защищать свои законные права и интересы своих предприятий.