Тегеран учитывает возможные ответные меры со стороны США

США ожидают, что Иран смягчит ответные меры на израильский авиаудар по своему консульству в Дамаске, опасаясь реакции Вашингтона.

Правительство США ожидает, что ответ Ирана на инцидент 1 апреля будет "более масштабным, чем обычно", но не настолько значительным, чтобы вызвать реакцию Вашингтона, сообщило в четверг издание со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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"Мы все еще находимся в этом окне", - сказал один из источников, добавив, что иранцы "пытаются откалибровать его, чтобы по сути не переборщить". Однако источники признали, что не уверены в том, что потенциальные действия Тегерана могут спровоцировать американский ответ.

В результате израильского нападения на дипломатическую миссию Тегерана в Сирии погибли семь членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе два генерала. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил на этой неделе, что Израиль "должен и будет наказан".

Западные СМИ уже почти две недели предсказывают неизбежность иранского ответа, а некоторые предполагают, что Тегеран ждет окончания священного месяца Рамадан. Комментарии Хаменеи прозвучали в среду, когда иранцы праздновали Ид-аль-Фитр, знаменующий окончание исламского месяца поста. Politico предположило, что Тегеран, скорее всего, предпримет в эти выходные атаку с помощью беспилотников и ракет.

В четверг посольство США в Израиле выпустило предупреждение для своих граждан, охарактеризовав ситуацию с безопасностью как "сложную" и непредсказуемую. Американцам рекомендовали избегать больших скоплений людей и районов с интенсивным присутствием полиции.

В уведомлении говорится, что дипломатическому персоналу и членам их семей запрещено выезжать за пределы больших районов Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Посольство предупредило, что запрет на посещение сотрудниками правительства США Старого города Иерусалима и Западного берега реки Иордан может быть введен без предварительного уведомления.