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Алиби
Ким Чен Ын призвал сограждан «как никогда» готовиться к войне
Пхеньян должен быть готов сражаться и побеждать всех врагов, заявил Ким Чен Ын

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Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), подчеркнул необходимость подготовки своей страны к войне во время визита в престижную военную академию, сообщает в четверг государственное информационное агентство KCNA.
Ким посетил Военно-политическую академию в Пхеньяне, названную в честь его отца, Ким Чен Ира, и созданную в 2020 году для подготовки наиболее перспективных военных офицеров.

Ким подчеркнул студентам и сотрудникам академии, что сейчас как никогда важно тщательно подготовиться к войне. Он утверждал, что КНДР должна быть полностью и безупречно готова к реальной войне, которую необходимо безоговорочно выиграть, а не просто к потенциальной войне.

Ким признал нестабильность военно-политической обстановки в регионе, окружающем Северную Корею, и охарактеризовал ситуацию в мире как "серьезно ухудшившуюся из-за постоянной эскалации насилия и вооруженных конфликтов".

Агентство KCNA опубликовало фотографии, на которых Ким и военные чиновники осматривают "комнату для изучения операций", где представлены масштабная модель Сеула, столицы Южной Кореи, и карты Корейского полуострова с указанием мест дислокации американских войск. Ким заявил, что если США и Южная Корея решат вступить в военный конфликт, КНДР нанесет врагу решительный удар, используя все имеющиеся ресурсы, и одержит верх над противником, обладая "идеологическим, ментальным, воинственным, моральным и тактическим превосходством".

Визит Кима в академию совпал с парламентскими выборами в Южной Корее, на которых правящая коалиция потерпела крупное поражение. После выборов в отставку подали премьер-министр Хан Дак Су и несколько старших помощников президента Юн Сук Ёля, а также лидер Партии народной власти Хан Дон Хун.

По предварительным данным, Демократическая партия Ли Чжэ Мёна и его партнер по коалиции получили в общей сложности 175 мест в Национальном собрании, состоящем из 300 членов.

После перемирия 1953 года, завершившего боевую фазу Корейской войны, Корейский полуостров был разделен между КНДР и поддерживаемой США Республикой Корея. Однако мирный договор так и не был подписан. Около 30 000 американских военнослужащих по-прежнему размещены в Южной Корее.

#кндр #северная корея #войска #ким чем ын #пхеньян
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