Геополитическая напряженность и политическая поляризация внутри страны угрожают «роли глобального лидера Америки», предупредил Джейми Даймон.

Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, предупредил о серьезных рисках, с которыми сталкиваются США из-за эскалации глобальных геополитических конфликтов и политических разногласий в самой стране.

В своем ежегодном письме акционерам в понедельник глава крупнейшего американского банка указал на значительные государственные расходы, попытки Федеральной резервной системы сократить свой баланс, конфликт на Украине и войну между Израилем и ХАМАС как на факторы, способствующие возникновению ситуации риска, которая может превзойти все, что наблюдалось со времен Второй мировой войны.

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Даймон выразил обеспокоенность тем, что роль Америки как лидера на мировом рынке оспаривается как со стороны иностранных государств, так и внутри страны из-за разделения электората. Он подчеркнул необходимость единства и сотрудничества с другими западными демократиями для защиты основных свобод, включая свободу предпринимательства, особенно во время серьезных кризисов.

68-летний банкир-ветеран отметил растущую потребность в увеличении расходов в связи с переходом к более экологичной экономике, реструктуризацией глобальных цепочек поставок, увеличением военных расходов и борьбой с растущими расходами на здравоохранение.

Даймон выразил менее оптимистичный, чем широкий рынок, взгляд на достижение экономикой США "мягкой посадки", характеризующейся небольшим ростом и снижением уровня инфляции. По его мнению, вероятность "мягкой посадки" значительно ниже, чем 70-80 %, ожидаемых некоторыми инвесторами. В заключение он заявил, что эти значительные и в некотором роде беспрецедентные силы требуют осторожности.

Даймон также отметил, что пока Запад "спал", Китай позиционировал себя как потенциальную сверхдержаву и стратегически сосредоточился на своей экономической безопасности. Он отметил, что за последние два десятилетия Китай реализовал более комплексную экономическую стратегию, чем Запад.

Кроме того, Даймон выразил твердую уверенность в преобразующем и экстраординарном потенциале технологий искусственного интеллекта. Он сообщил, что JPMorgan уже использует ИИ в разработке программного обеспечения и планах по повышению производительности труда, особенно в области выявления мошенничества и управления рисками.