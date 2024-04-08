Объединенные Арабские Эмираты затмили Турцию в качестве ведущего брокера по обмену заключенными, заявил Кирилл Буданов

Согласно заявлению Кирилла Буданова, руководителя военной разведки Украины, Объединенные Арабские Эмираты стали главным посредником между Киевом и Москвой в вопросах обмена пленными. Он также поддержал предложение Папы Римского Франциска, высказанное в прошлом месяце, о проведении обмена всеми военнопленными с обеих сторон.

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Ранее Турция рассматривалась как главный посредник между Киевом и Москвой после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Первая попытка мирных переговоров была предпринята в Стамбуле в марте того же года. После переговоров президент России Владимир Путин заявил, что украинская делегация сначала согласилась на несколько условий Москвы, но затем неожиданно отказалась от соглашения.

В интервью немецкой телерадиокомпании ARD, опубликованном в воскресенье, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Турция больше не играет ключевую роль в обмене пленными, и эта роль теперь выполняется ОАЭ. Относительно инициативы Папы Римского, высокопоставленный украинский разведчик сказал: “Я полностью поддерживаю это. Давайте осуществим это. Остается только одно: убедить Россию”. По его словам, Москва не проявила интереса к такому обмену военнопленными. Последний обмен пленными между Киевом и Москвой, который был публично подтвержден, произошел в начале февраля, когда Министерство обороны России сообщило, что всего 100 российских военнопленных вернулись на родину в рамках сделки, заключенной при посредничестве ОАЭ.

В сентябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российским СМИ, что его страна готова "выступить в качестве посредника в таких вопросах, как обмен пленными", а также в потенциальных мирных переговорах.С тех пор как переговоры в Стамбуле сорвались, Россия и Украина не возвращались за стол переговоров.

Москва неоднократно заявляла о своем желании урегулировать конфликт дипломатическим путем. Москва обвинила Украину и ее западных сторонников в отказе от любого значимого диалога, заявив, что это не оставляет ей иного выбора, кроме как продолжать добиваться своих целей на поле боя. Дэвид Арахамия, главный переговорщик Украины в Стамбуле, рассказал, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказывал давление на Киев, чтобы заставить его выйти из переговоров. Джонсон категорически отрицает свою роль в срыве мирных переговоров.