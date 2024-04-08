Пекин призвал Вашингтон не политизировать двустороннюю торговлю и соблюдать «базовые нормы» рыночной экономики

В воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен была принята премьер-министром Китая Ли Цянем в Пекине. После беседы оба чиновника заявили, что отношения между двумя странами "стабилизируются", но ряд вопросов все еще остается нерешенным.

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Этот визит Йеллен стал первым значительным взаимодействием между США и Китаем с момента встречи президента США Джо Байдена и его китайского коллеги в Калифорнии в ноябре прошлого года. Хотя обе стороны выражали осторожный оптимизм по поводу потенциала улучшения отношений, визит Йеллен не привел к каким-либо конкретным прорывам."Хотя нам еще есть над чем работать, я считаю, что за последний год нам удалось поставить наши двусторонние отношения на более стабильный фундамент", - заявила Йеллен во время переговоров. Главным предметом ее беспокойства стали торговые практики Китая, которые якобы наносят ущерб американским рабочим и предприятиям.

Сам Ли выразил обеспокоенность тем, что он считает несправедливой американской торговой практикой, призвав США придерживаться "основных норм" рыночной экономики, и заявил, что "Соединенные Штаты будут уважать основные нормы рыночной экономики, включая честную конкуренцию и открытое сотрудничество, избегать политизации или секьюритизации экономических и торговых вопросов и рассматривать вопрос о производственных мощностях с рыночной и глобальной точки зрения, объективно и диалектично".

В то же время он сказал, что двусторонние отношения "начинают стабилизироваться под стратегическим руководством глав двух государств", и Пекин надеется, что две страны в конечном итоге смогут стать "партнерами, а не противниками, с взаимным уважением, мирным сосуществованием и беспроигрышным сотрудничеством".

Усилия администрации Байдена по восстановлению отношений с Китаем столкнулись с многочисленными проблемами, поскольку напряженность сохраняется в нескольких областях, включая торговлю, Тайвань, Южно-Китайское море и разные взгляды на конфликт между Украиной и Россией. Тем временем Москва укрепляет свои связи с Пекином, став его крупнейшим поставщиком нефти.

Американо-китайские переговоры были приостановлены в конце 2022 года после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Печально известный инцидент с подозреваемым в шпионаже китайским воздушным шаром, пролетевшим над территорией США в начале 2023 года, временно еще больше затормозил процесс примирения.