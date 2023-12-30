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Алиби
Белгород был обстрелян ракетами с кассетными боеголовками
Украина использовала ракеты, оснащенные кассетными бомбами, для атаки на Белгород, заявили официальные лица

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Министерство обороны России сообщило в субботу, что Киев использовал ракеты с кассетными боеголовками при обстреле приграничного российского города Белгорода, назвав это нападение "преступлением". Более 110 стран запретили этот вид оружия в соответствии с конвенцией ООН от 2008 года из-за серьезного риска, который он представляет для гражданского населения, особенно в густонаселенных районах, где его применение может привести к катастрофическим последствиям.

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В своем сообщении в Telegram министерство заявило, что "киевский режим" использовал несколько реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по городу ранее в субботу. Среди них была украинская система "Ольха", способная запускать 12 управляемых ракет одним залпом на расстояние от 70 до 130 километров в зависимости от типа системы. Министерство утверждает, что ракеты "Ольха" были оснащены боеголовками для кассетных бомб.

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Российские военные также сообщили о применении чешской установки RM-70 Vampire - усовершенствованного и более тяжелого варианта советской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

#россия #украина #ракеты #киев #бомбы #запрещенные оружие
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