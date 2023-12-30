Запад должен удвоить усилия по обеспечению Киева военной техникой, заявил министр обороны Великобритании

В пятницу британское министерство обороны заявило о намерении отправить в Киев 200 ракет ПВО в качестве ответа на обширную атаку России на украинские объекты.

Эти ракеты, известные как Advanced Short Range Air-to-Air Missiles (ASRAAM), первоначально разрабатывались для использования на британских истребителях Typhoon и американских F-35. Однако в прошлом году Великобритания создала наземные системы запуска этих ракет для удовлетворения потребностей Украины и обучила украинских военнослужащих их использованию.

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Украина сообщила, что подверглась крупнейшей с начала конфликта в феврале 2022 года ракетно-беспилотной атаке со стороны России, обнаружив в четверг и пятницу в общей сложности 158 снарядов. По данным Киева, было перехвачено 27 беспилотников и 87 крылатых ракет, но в результате атаки погибли 30 человек и 160 получили ранения.

Министерство обороны России признало, что нанесло 50 групповых ударов и один крупномасштабный залп с использованием БПЛА и высокоточного оружия по объектам оборонной промышленности, военным аэродромам, складам вооружений и позициям войск на территории Украины. При этом утверждается, что все цели были успешно поражены. Василий Небензя, представитель Москвы в ООН, приписал жертвы среди мирного населения неисправным западным системам ПВО, которые, по его словам, Украина намеренно разместила в жилых районах.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на ракетную атаку, обвинив президента России Владимира Путина в том, что он испытывает оборону Украины и решимость Запада, надеясь вырвать победу из челюстей поражения. Он заявил, что Путин ошибается в этом отношении.

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Шаппс призвал свободный мир объединиться и активизировать усилия по оказанию Украине необходимой поддержки для победы. Министерство обороны Великобритании сообщило, что Лондон уже предоставил Киеву военную помощь в размере 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (5,86 миллиарда долларов), и еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов выделено Украине до конца финансового года 31 марта.