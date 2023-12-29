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Алиби
В Украине предупредили о задержках пенсий и зарплат
Экономика страны перешла бы в режим «выживания» без иностранной помощи, заявил вице-премьер страны

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Вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко предупреждает, что правительство страны может быть вынуждено отложить выплату зарплат и пенсий миллионам граждан, если не получит дополнительной финансовой поддержки от США и ЕС.

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В интервью газете Financial Times она заявила, что Украина столкнулась с “большим риском недостатка средств в некоторых социальных секторах”, поскольку в условиях конфликта с Россией страна приоритизирует оборону и обслуживание долга.Свириденко предупредила, что без дополнительной помощи из-за рубежа Киев может быть вынужден задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также отложить выплату пособий 10 миллионам пенсионеров.

Она отметила, что объем западной помощи Украине значительно сократился в последние месяцы. Республиканские законодатели в США противятся попыткам администрации президента Байдена выделить Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов. В то же время Венгрия заблокировала предложение ЕС о четырехлетнем пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов). Свириденко подчеркнула критическую важность поддержки партнеров, заявив, что Украине срочно нужна эта помощь. Она оценивает, что в следующем году стране потребуется 37 миллиардов долларов внешней помощи для нормальной работы.

Анонимные западные должностные лица выразили мнение FT, что Украина сможет выжить несколько месяцев, используя внутренние займы или получая монетарное финансирование от своего центрального банка. Однако они предостерегли, что такие действия могут спровоцировать инфляцию, нарушить финансовую стабильность и ослабить налоговую базу, что в свою очередь усилит зависимость страны от внешней помощи.

Свириденко подчеркнула, что Украине необходимо обеспечить устойчивое восстановление экономики, чтобы те, кто покинул страну после начала российской военной операции, вернулись. Она отметила что, хотя уровень безработицы в настоящее время составляет почти 19%, многие отрасли испытывают нехватку рабочей силы.

В среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе существует "разногласие" по поводу дальнейшей помощи Украине, учитывая, что средства идут "режиму, который использует их с неизвестной эффективностью и в непонятных целях". Он заявил, что США и ЕС "уже хорошо осведомлены об уровне коррупции [на Украине]. Они понимают, что значительная часть этих денег просто разворовывается".

Сергей Марченко, министр финансов Украины, также выразил недоумение по поводу предложения Зеленского, отметив, что его ведомству не было представлено никаких подробных планов. Он задался вопросом, как Киев будет финансировать мобилизацию полумиллиона человек, стоимость которой оценивается в 500 миллиардов гривен (13,2 миллиарда долларов). Некоторые предполагают, что заявление Зеленского может быть стратегией, направленной на то, чтобы убедить Запад предоставить дополнительное оружие и средства. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что Зеленский может использовать ситуацию, чтобы обратиться к союзникам Киева за поддержкой, заявив: "Понимаете, мы собираем полумиллионную армию. Ее нужно оснастить и вооружить. Это значительные затраты и расходы".

Пока неясно, как и когда Киев призовет 500 000 человек, но попытки пересмотреть законы о мобилизации уже начались. Среди предложений - снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и введение электронных военных повесток.

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По российским оценкам, с начала конфликта в феврале 2022 года погибли и получили ранения около 400 000 украинских солдат, в том числе 125 000 во время неудачного контрнаступления Киева с начала июня по конец ноября.

#украина #экономика #зарплата #пенсии #задержка
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