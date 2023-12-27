Китайский лидер пообещал «полное воссоединение» в преддверии выборов на острове

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Пекин будет использовать "любые средства", необходимые для предотвращения отделения Тайваня, утверждая, что воссоединение с материком неизбежно.

Эти комментарии были сделаны Си в ходе его речи на симпозиуме, организованном Центральным комитетом Коммунистической партии Китая в честь 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна, как сообщает агентство Синьхуа.



Си подчеркнул, что Китай будет пресекать любые попытки заставить Тайвань отделиться. Он охарактеризовал "полное воссоединение" Китая как "неизбежную тенденцию", отвечающую национальным интересам и общественным настроениям. Он высказался за мирное развитие отношений с Тайванем и дальнейшую интеграцию во всех секторах.

Пекин рассматривает Тайвань как часть суверенной территории Китая и предупреждает, что любое провозглашение независимости приведет к войне. Эта позиция была подтверждена Си во время его встречи с президентом США Джо Байденом в Калифорнии в прошлом месяце, как сообщает NBC News. Си как сообщается, заверил Байдена, что Китай открыт для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит никаких сепаратистских действий со стороны Тайбэя.



13 января на Тайване состоятся выборы президента. Предполагается, что Лай Чин-те, представитель правящей Демократической прогрессивной партии, станет победителем. Он является сторонником независимости Тайваня и обвиняет Пекин в том, что тот угрожает острову военной силой.



Во вторник, в своем выступлении, Си не затронул тему грядущих выборов на Тайване или возможного использования военной силы против острова.



Тайвань, ранее известный как Формоза и расположенный примерно в 180 км от материковой части Китая, был уступлен Японии после ее вторжения в 1895 году. Китай вернул его себе после капитуляции Японии перед союзными войсками в 1945 году. Проиграв гражданскую войну коммунистам Мао в 1949 году, китайские националисты при поддержке США отступили на остров и провозгласили Тайбэй столицей Китайской Республики.

В 1971 году ООН признала правительство Пекина законным правительством Китая, что заставило многие страны отказаться от признания Тайваня. В 1972 году США признали позицию Пекина, согласно которой "существует только один Китай и Тайвань является частью Китая".