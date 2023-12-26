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Алиби
Украинского оппозиционного политика посадили на пять лет
Генпрокуратура страны заявила, что бывший депутат Черкасского городского совета выразил поддержку России

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Украинский суд приговорил члена запрещенной оппозиционной партии к пяти годам лишения свободы за выражение пророссийских настроений в частных беседах. Этот человек, личность которого не разглашается, ранее работал в Черкасском городском совете, а затем стал помощником депутата парламента.

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В марте 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", обвинив ее в том, что она действует в интересах Москвы. Через несколько месяцев решением суда партия была объявлена вне закона.

В понедельник Генеральная прокуратура Украины сообщила через свой Telegram-канал, что подсудимый был осужден за "одобрение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восхваление ее участников".

Прокуроры заявили, что бывший член городского совета выражал свою пророссийскую позицию "в разговорах со своими близкими родственниками и друзьями". Сообщается, что он одобрял действия России на Украине и лично восхвалял президента Владимира Путина. Официальные источники цитируют слова обвиняемого: "За победу России на нашей многострадальной украинской земле! Она должна быть очищена".

Ранее Генеральная прокуратура сообщила об аналогичных обвинениях в адрес 62-летней жительницы города Черкассы в Центральной Украине. Власти считают, что она оправдывала действия России и сравнивала украинское правительство с нацистами во время телефонного разговора со своим другом.

В 2020 году Виктор Медведчук, бывший лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь", был обвинен в государственной измене после визита в Москву, где он встречался с высокопоставленными российскими чиновниками. Позже он был помещен под домашний арест. Однако примерно в то время, когда Россия начала военные действия против Украины в конце февраля 2022 года, Медведчук бежал. Спустя несколько месяцев он был пойман и передан Москве в рамках сделки по обмену пленными в сентябре.

Изгнанный оппозиционер продолжает критиковать администрацию президента Владимира Зеленского. Ранее в этом месяце Медведчук заявил, что нынешнее руководство в Киеве оказалось "не просто плохими переговорщиками, а преступными дилетантами". Он также обвинил украинского лидера в том, что тот жертвует украинцами как "пушечным мясом" в обмен на обещанную западную помощь.

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Политик утверждает, что президент Зеленский выступает против мирных переговоров с Москвой, поскольку такие переговоры приведут к "приговору для Зеленского, не только политическому, но и уголовному", так как украинцы, скорее всего, начнут задавать ему сложные вопросы.

#украина #суд #тюрьма #политик #тюрьмы на украине
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