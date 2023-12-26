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Алиби
Запад ведет «промышленный шпионаж» в России – министр промышленности РФ
Там идет «активная охота» за модернизированными системами вооружений Москвы, говорит высокопоставленный торговый чиновник страны

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в понедельник, что западные страны пытаются присвоить российские военные технологии и нацеливаются на экспертов в этой области.В беседе с РИА Новости Мантурову был задан вопрос о случаях промышленного шпионажа со стороны "недружественных государств" в условиях, когда Россия наращивает оборонное производство. Он ответил, что такие инциденты происходили всегда, происходят сейчас и будут происходить в будущем.

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Он подчеркнул, что в настоящее время ведется постоянная работа не только над инновационными разработками и деталями российского оружия, но и над высококвалифицированными специалистами.
Мантуров также отметил, что проблема выходит за рамки шпионажа. Он сослался на сообщения СМИ о том, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей оборонной компании. На прошлой неделе главное управление государственной безопасности России сообщило об аресте российского гражданина, который якобы получил указание от "украинской террористической группировки" убить руководителя оборонной промышленности в центральном регионе страны.
Ранее в этом месяце министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна переживает "беспрецедентное" перевооружение. Он отметил, что производство танков, беспилотников, другого оружия и боеприпасов резко возросло после того, как Россия начала военную операцию на Украине в прошлом году.

Шойгу также заявил, что промышленность модернизировала более 100 видов вооружений и военной техники. Он добавил, что это оружие, на разработку и испытания которого раньше уходили годы, теперь поступает на вооружение в течение нескольких месяцев.

#танки #вооружение #беспилотник #шпионаж #министр обороны #министр #промышленный шпионаж
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