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Алиби
Израиль убил высокопоставленного иранского генерала в результате удара по Сирии
«Варварский сионистский режим заплатит» за смерть Сейеда Рази Мусави, заявили в Корпусе стражей исламской революции

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В понедельник израильские военные самолеты осуществили атаку на Дамаск, столицу Сирии, в результате которой был убит высокопоставленный иранский командир. Элитный Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что генерал Сейед Рази Мусави находился в Сирии, чтобы поддержать “фронт сопротивления” против Израиля.

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Иранское информационное агентство Tasnim первым сообщило об этом ударе, который вскоре был подтвержден КСИР. В заявлении КСИР говорится: “Несколько часов назад, во время преступного ракетного удара сионистского режима на Дамаск, стал мучеником бригадный генерал Сейед Рази Мусави, один из старших военных советников КСИР”.
По словам КСИР, на момент своей смерти Мусави “отвечал за поддержку фронта сопротивления в Сирии”. Это относится к широкой коалиции антиизраильских групп, поддерживаемых Ираном, включая “Хезболлу” в Ливане и различные шиитские ополчения в Ираке и Сирии.
В заявлении говорится: “Узурпаторский и варварский сионистский режим заплатит за это преступление”. Мусави был близким соратником Касема Солеймани, который возглавлял “Силы Кудс” КСИР с конца 1990-х годов до своего убийства США в 2020 году. “Силы Кудс” в основном действуют за пределами Ирана, поддерживая и обучая союзников Тегерана, в том числе на “фронте сопротивления”.
Текущий командующий “Силами Кудс”, бригадный генерал Эсмаил Каани, пообещал в ноябре помочь ХАМАС в его борьбе против Израиля. Он заявил, что Тегеран “не позволит этому жестокому врагу и тем, кто стоит за ним, завоевать Газу и ее героический народ”. Однако, как сообщается, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи проинформировал палестинскую боевую группу, что поддержка Ирана не будет включать прямое военное вмешательство.
Израильские военные не прокомментировали авиаудар и обычно хранят молчание о своих операциях в воздушном пространстве Сирии. С тех пор как 7 октября началась война с ХАМАС, израильские самолеты совершали нечастые вылеты в Сирии, нанося удары по аэропортам и местам, предположительно используемым группами ополченцев, поддерживающих Иран.

#израиль #сирия #ксир
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