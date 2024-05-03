Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
SARATOVSKAYA
TikTok и UMG подписали новое соглашение, которое восстановит музыку лейбла на платформе
TikTok и Universal Music Group (UMG) заключили лицензионное соглашение, которое позволит пользователям TikTok использовать музыку артистов UMG в своих видео.

реклама

Между TikTok и Universal Music Group (UMG) было заключено лицензионное соглашение, которое разрешило спор, приведший к отказу UMG от использования своей музыки на видеоплатформе. Это соглашение позволит более чем 1 миллиарду пользователей TikTok использовать музыку артистов UMG в своих видео в течение одной-двух недель. Видеоролики, которые ранее были отключены из-за нарушения авторских прав, будут восстановлены.

реклама

Майкл Нэш, директор UMG по цифровым технологиям, заявил, что новое партнерство основано на значительном прогрессе в коммерческих и маркетинговых возможностях, а также на защите их ведущего реестра на платформе.

Хотя финансовые детали не разглашаются, ожидается, что соглашение увеличит вознаграждение авторов песен и артистов UMG. Это включает в себя интегрированные возможности продажи билетов, расширение возможностей электронной коммерции TikTok, а также функцию, позволяющую пользователям добавлять музыку из видеороликов TikTok в свои любимые музыкальные приложения.

Генеральный директор TikTok Шоу Чу выразил удовлетворение решением проблемы с UMG. Аналитики UBS в своей записке, опубликованной в четверг, предположили, что соглашение может потенциально удвоить доход UMG от TikTok до 200 миллионов евро (214 миллионов долларов), что составит 2 % от общего дохода компании.

#тикток #артисты #тейлор свифт #джастин бибер #umg
+
Написать комментарий (0)
Новая песня Тейлор Свифт с упоминанием Grand Theft Auto вызвала споры и неоднозначную реакцию
Члены сената США выступают против блокировки TikTok
Китай предупредил США о последствиях запрета TikTok
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
16
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
85
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
1
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
20
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
47
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
70
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
20
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4

Сейчас обсуждают

Сергей Абрамчик
21:25
У меня есть большой игровой комп, но я по пол года дома могу не бывать, так что не суди по себе. Для меня игровой ноут это просто спасение
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
KAA
21:25
Десктоп и 32" монитор, и все хорошо.
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Иван Горыныч
21:10
Ужасно
Украинские СМИ признают успешность тактики российской армии на Донбассе
slikts
21:07
+++
Reuters: Российские войска вошли на базу в Нигере до того, как её покинули американцы
salexa
20:47
ЗеленSSкий
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
Алексей Кузнецов
20:46
Ноут хорош когда есть несколько квартир, дач, или забугорных квартир в теплых краях. Если же сидеть безвылазно, то большой гроб рулит.
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Dark_Cloud
20:45
Погодите, как это аккумуляторы для ХРАНЕНИЯ энергии могут снизить зависимость от источников ее поступления? или теперь, чтобы стать профессором Стенфордского университета, достаточно просто уметь что-...
Natron Energy представляет натриево-ионные аккумуляторы
kaissa
20:34
При озвученных ценах 7600 оптимальный вариант...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Александр Ломакин
20:19
Лучше просто автор:) Думаю, достойна внимания минимум 7700XT, а это полтос!
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Роман Холод
20:18
Ранее в старой машинке стоял Corsair TX750W. Собирал с нуля новую машинку и решил на БП не экономить, и купил ASUS ROG Loky 850W. И не смотря на то что немного "дороговато" не пожалел. Полностью бесшу...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем