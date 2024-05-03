TikTok и Universal Music Group (UMG) заключили лицензионное соглашение, которое позволит пользователям TikTok использовать музыку артистов UMG в своих видео.

Между TikTok и Universal Music Group (UMG) было заключено лицензионное соглашение, которое разрешило спор, приведший к отказу UMG от использования своей музыки на видеоплатформе. Это соглашение позволит более чем 1 миллиарду пользователей TikTok использовать музыку артистов UMG в своих видео в течение одной-двух недель. Видеоролики, которые ранее были отключены из-за нарушения авторских прав, будут восстановлены.

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Майкл Нэш, директор UMG по цифровым технологиям, заявил, что новое партнерство основано на значительном прогрессе в коммерческих и маркетинговых возможностях, а также на защите их ведущего реестра на платформе.



Хотя финансовые детали не разглашаются, ожидается, что соглашение увеличит вознаграждение авторов песен и артистов UMG. Это включает в себя интегрированные возможности продажи билетов, расширение возможностей электронной коммерции TikTok, а также функцию, позволяющую пользователям добавлять музыку из видеороликов TikTok в свои любимые музыкальные приложения.



Генеральный директор TikTok Шоу Чу выразил удовлетворение решением проблемы с UMG. Аналитики UBS в своей записке, опубликованной в четверг, предположили, что соглашение может потенциально удвоить доход UMG от TikTok до 200 миллионов евро (214 миллионов долларов), что составит 2 % от общего дохода компании.