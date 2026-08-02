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10test
Edifier выпустила новые проводные игровые наушники с поддержкой Hi-Res Audio
Наушники оснащены трехдрайверной гибридной конструкцией для четкого воспроизведения в играх окружающих звуков
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В Китае дебютировали новые проводные геймерские наушники Hecate Dual Engine Pro от Edifier. Эта модель призвана предложить пользователям гибридную акустическую систему и оптимизированное звучание для игр в доступном ценовом сегменте.

Hecate Dual Engine Pro. Источник изображения: Edifier

Каждый наушник оснащен трехдрайверной гибридной конструкцией, включающей два 6-мм динамических излучателя и отдельный арматурный драйвер. Такая схема разделяет звуковой спектр на низкие, средние и высокие частоты, что способствует более четкому воспроизведению звуков в играх, например, шагов противников или окружающих эффектов.

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Наушники имеют акустическую камеру с двойным предотвращением колебаний звука, призванную улучшить контроль над внутренним звуком и повысить точность позиционирования источников звука. Наушники Hecate Dual Engine Pro также получили сертификацию Hi-Res Audio. 

Hecate Dual Engine Pro. Источник изображения: Edifier

В конструкции корпуса наушников предусмотрены адаптивные дужки, которые подстраиваются под форму ушей пользователя для комфортного длительного использования. В комплекте поставляются три размера силиконовых амбушюр. Кабель длиной 1,3 метра изготовлен из бескислородной меди, усилен баллистическим волокном 400D и покрыт термоэластопластом (TPE). 

Для удобства управления наушниками предусмотрен встроенный пульт с функциями регулировки громкости, воспроизведения и вызовов, а также микрофон с системой шумоподавления для четкой голосовой связи.

#наушники #edifier #hi-res audio #hecate dual engine pro
Источник: gizmochina.com
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