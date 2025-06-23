Samsung рассматривает вариант переноса функций S Pen на планшеты

Согласно информации из неофициальных источников, начиная с модели Galaxy S27 Ultra, Samsung планирует исключить интегрированный стилус S Pen из своих смартфонов. Ожидается, что флагманское устройство 2027 года может быть выпущено либо без S Pen в принципе, либо с внешним чехлом, аналогично модели Galaxy S21 Ultra.

Несмотря на то, что до релиза еще далеко, Samsung уже ведет разработку серии Galaxy S27. Появившиеся сведения указывают на то, что флагманская модель Galaxy S27 Ultra может лишиться одной из характерных особенностей.

Китайский инсайдер Setsuna Digital предполагает, что Samsung рассматривает возможность отказа от встроенного S Pen в Galaxy S27 Ultra. По-видимому, компания склоняется к тому, чтобы полностью отказаться от стилуса в своих смартфонах, предлагая пользователям, активно использующим этот аксессуар, переключиться на планшеты. Инсайдер также упоминает о возможности выпуска Galaxy S27 Ultra с внешним S Pen, как это было реализовано в Galaxy S21 Ultra.

В дополнение к этому, источник утверждает, что Samsung отказалась от идеи S Pen для Galaxy Z Fold7, вероятно, ссылаясь на информацию о новом S Pen, разрабатываемом специально для складных устройств. Это частично подтверждается другим отчетом, в котором говорится о приостановке производства новой модели S Pen из-за возникших у Samsung "определенных проблем".