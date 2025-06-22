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10test
Представлен игровой мини-ПК PELADN Y01 с процессором Ryzen AI Max+ 395 APU и 128 ГБ ОЗУ
В настоящее время Y01 будет доступен исключительно с единственным вариантом APU – Ryzen AI Max+ 395

Мини-ПК Peladn Y01 на базе APU Ryzen AI Max+ 395 "Strix Halo" предстал во всей красе, демонстрируя внушительный объем общей памяти в 128 ГБ. Устройство в корпусе объемом 2,4 литра отличается поразительной компактностью.

На данный момент Y01 будет поставляться только с одним вариантом APU – Ryzen AI Max+ 395. Этот процессор Strix Halo, обладающий 16 ядрами Zen 5 и 32 потоками, по общей производительности сопоставим с Intel i9-14900HX. Встроенная графика Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками (CU) предлагает производительность близкую к мобильной видеокарте RTX 4070.

Система поддерживает три режима TDP, переключаемых пользователем: 55 Вт, 85 Вт и 120 Вт. Габариты Y01 составляют 220 x 200 x 56 мм, а вес – чуть более 1,3 кг. Мини-ПК также оснащен 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000, которая совместно используется ЦП и ГП.

Для накопителей предусмотрено два слота M.2 2280, один из которых уже занят SSD емкостью 2 ТБ (Samsung 990 Pro). Возможности подключения представлены набором портов, включая два USB4, два USB 2.0, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, SD (UHS-II), DisplayPort 1.4, два 3,5 мм разъема для аудио и порт Ethernet 2.5 G. Также поддерживаются стандарты WiFi 6E и Bluetooth 5.2.

Peladn Y01 пока не доступен для индивидуальных заказов, но компания начала принимать оптовые заказы по цене 1850 долларов США за штуку, как сообщает VideoCardz. Пока неясно, когда система станет доступна для розничных покупателей, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

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#amd #bluetooth #peladn #ryzen ai max+ 395 #wifi 6e #y01
Источник: notebookcheck.net
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