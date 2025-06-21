Samsung представит относящиеся к сериям Galaxy A, Galaxy F и Galaxy M до Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7

Согласно инсайдерским данным, Samsung планирует представить свои новые флагманские складные телефоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 девятого июля. Однако до этого события, южнокорейский гигант, возможно, выпустит три другие модели смартфонов на базе Android, относящиеся к сериям Galaxy A, Galaxy F и Galaxy M.

Информация о появлении этих трех устройств в базе данных Индийского бюро стандартов (BIS) указывает на скорый официальный релиз. В базе данных они фигурируют под номерами моделей SM-A075F/DS, SM-E075F/DS и SM-M075F/DS, а не под коммерческими названиями.

Несмотря на отсутствие какой-либо информации о Galaxy F07 и Galaxy M07, уже известны некоторые подробности о Galaxy A07 – смартфоне начального уровня, который, вероятно, не предложит кардинальных улучшений по сравнению с предшественником, Galaxy A06. По предварительным данным, Galaxy A07 станет 4G-смартфоном с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 1 ТБ посредством карты microSD), что является достойным показателем для бюджетного устройства.

Подобно Galaxy A06, ожидается, что новая модель получит большой 6,7-дюймовый PLS LCD-экран с разрешением HD+. Однако Galaxy A07, как ожидается, будет работать от аккумулятора несколько большей емкости – 5500 мАч, с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

В части камеры, улучшения, вероятнее всего, будут незначительными. Сообщается, что Galaxy A07 получит двойную камеру, аналогичную Galaxy A06: 50-мегапиксельный основной модуль и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера должна получить апгрейд с 8 до 16 мегапикселей.

Предполагается, что все три новые модели будут поставляться с Android 15 из коробки, с гарантией нескольких крупных обновлений операционной системы и регулярных патчей безопасности.