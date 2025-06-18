Южнокорейский гигант изучает перспективы использования усовершенствованных твердотельных и литий-ионных батарей нового поколения

По новым данным, в компании Samsung активно ведутся исследования по созданию прорывных технологий в сфере аккумуляторных батарей для смартфонов. Цель – увеличить продолжительность работы устройств без снижения уровня безопасности.

По информации, предоставленной достоверным инсайдером @PandaFlashPro, Samsung проводит эксперименты с различными решениями, направленными на увеличение срока службы аккумуляторов и повышение их энергетической эффективности. В то время как конкуренты, включая Oppo, Vivo, Honor и Xiaomi, уже представили кремний-углеродные аккумуляторы, отличающиеся повышенной емкостью при уменьшенных размерах, Samsung проявляет сдержанность в этом вопросе.

Кремний-углеродные аккумуляторы позволяют создавать компактные и мощные источники питания, оптимальные для тонких флагманских моделей. Однако данная технология не лишена недостатков: кремний имеет свойство расширяться в процессе зарядки, что со временем может негативно сказаться на состоянии батареи. Именно поэтому компания не торопится с внедрением новых аккумуляторных технологий.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, предполагается, что Samsung также рассматривает возможность применения твердотельных и литий-ионных аккумуляторов следующего поколения. Возможно, эти варианты пока не готовы к массовому выпуску, но они обеспечивают баланс между производительностью и безопасностью, к которому стремится компания.

Согласно последним сведениям, Samsung не планирует существенных изменений в камерах серии Galaxy S вплоть до выхода Galaxy S28. Остается неясным, будет ли столь консервативный подход применяться только к камерам, или же распространится и на другие компоненты устройств компании.