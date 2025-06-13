OneXPlayer X1 Mini оснащен 8,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K

One-Netbook обновила OneXPlayer X1 Mini, чтобы привести этот компактный игровой компьютер в соответствие с более мощной моделью OneXPlayer X1 Pro. Теперь, предлагаемый с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU, обновленный OneXPlayer X1 Mini также может быть оснащен оперативной памятью до 64 ГБ и накопителем на 2 ТБ, что отличает его от многих аналогов.

В последнее время One-Netbook последовательно переводит свои существующие устройства на новый чип AMD Zen 5. Например, компания с декабря предлагает OneXPlayer X1 Pro с Ryzen AI 9 HX 370, выпустив оригинальный OneXPlayer X1 на базе AMD всего полгода назад. Подобным образом, OneXFly F1 Pro, основанный на OneXFly, был улучшен благодаря тому же APU Ryzen AI 9 HX 370 и более яркому OLED-дисплею.

Теперь настала очередь OneXPlayer X1 Mini. В отличие от недавних обновлений, One-Netbook также решила не добавлять к названию OneXPlayer X1 Mini приставку "Pro".

В итоге устройство по-прежнему называется OneXPlayer X1 Mini, несмотря на интеграцию APU Ryzen AI 9 HX 370. Сравнение характеристик текущего и прошлогоднего вариантов показывает, что One-Netbook произвела замену только APU Ryzen 7 8840U. Компания также не упоминает о каких-либо улучшениях в системе охлаждения. Новый OneXPlayer X1 Mini по-прежнему оснащен 8,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, пиковой яркостью 500 нит и частотой обновления 144 Гц.

Аналогично, в модели этого года сохранены аккумулятор емкостью 65 Вт·ч, слот для твердотельного накопителя M.2 2230/2242 и порт OCuLink в корпусе размером 210,6 x 129,2 x 20 мм и весом 710 г. В настоящее время новый OneXPlayer X1 доступен с 2 ТБ памяти и на выбор с 32 ГБ или 64 ГБ оперативной памяти.