Тактовая частота каждого ядра Snapdragon 8 Elite 2 может достичь 4,8 ГГц

По прогнозам, компания Qualcomm не остановится на достигнутом и вслед за прорывным чипом Snapdragon 8 Elite представит его новую ревизию, которая обещает ещё более впечатляющую производительность.

Предполагается, что «8 Elite 2», благодаря оптимизированным и дополнительно разогнанным ядрам Oryon, установит новые стандарты в AnTuTu, достигнув отметки примерно на четверть выше — порядка 3,8 млн. баллов.

Согласно новым данным, тактовая частота каждого ядра может достичь беспрецедентных 4,8 ГГц, в отличие от максимальных 4,32 ГГц у оригинального 8 Elite.

Впрочем, существует вероятность, что эта информация относится к "профессиональной" версии Elite 2, следуя примеру недавнего выпуска Snapdragon 8 Elite Leading Edition, также известного как 8 Elite для Galaxy SoC, который установлен в Samsung Galaxy S25 Ultra с начала 2025 года. Этот чип имеет максимальную тактовую частоту 4,47 ГГц. Относительно него новинка получит прирост частоты примерно 7%.

Несмотря на это, "Snapdragon 8 Elite 2 для Galaxy" считается самым производительным мобильным чипсетом на момент выхода, если только MediaTek Dimensity 9500 не сможет обойти его к концу 2025 года.