Ampere сообщает, что индустрия консолей лишится примерно 2,7 миллиарда долларов выручки в нынешнем году из-за задержки выхода GTA 6

Согласно свежему анализу, перенос даты выхода GTA 6 окажет существенное влияние на индустрию видеоигр и консолей. Предполагается, что реализация PS5 и Xbox Series X/S сократится на 700 тысяч единиц в текущем году.

Новость о переносе GTA 6 не только огорчила фанатов, ожидающих игру, но и стала ощутимым ударом для всей игровой индустрии. Этот факт заставил другие студии пересмотреть планы релизов, а аналитики предсказывают снижение продаж консолей PlayStation и Xbox в этом году. По оценкам консалтинговой фирмы, задержка игры приведет к уменьшению продаж PS5 и Xbox Series X/S примерно на 700 тысяч штук.

Оценка представлена Пирсом Хардинг-Роллсом, аналитиком компании Ampere Analysis: перенос GTA 6 на май 2026 года приведет к заметному спаду продаж PS5 и Xbox Series X/S в текущем году. Более того, реализация игр для этих платформ также сократится на 21 миллион единиц. Ampere прогнозирует, что консольная индустрия потеряет порядка 2,7 миллиарда долларов дохода в этом году.

Компания также считает, что отсрочка выхода GTA 6 положительно повлияет на продажи Nintendo Switch 2 в период рождественских праздников. Потенциальные покупатели, отказавшиеся от PS5 или Xbox Series, могут переключить свое внимание на Switch 2, которую часто рассматривают как вторую консоль для владельцев PS5. "На основе наших данных, Switch часто выступает в качестве дополнительного устройства для владельцев PlayStation 5. Взаимосвязь между ними достаточно сильная. Они частично конкурируют, хотя и предлагают разный контент", — отметил Хардинг-Роллс.

Вскоре после объявления о задержке акции Take-Two Interactive упали на 15%, и генеральному директору пришлось выступить с заявлением, чтобы успокоить инвесторов. Второй трейлер игры быстро стал самым просматриваемым видео на различных платформах, что свидетельствует о сохраняющемся ажиотаже вокруг проекта. Бывший разработчик Rockstar выразил мнение, что дальнейшие переносы выхода GTA 6 маловероятны, однако недавний отчет Bloomberg указывает на то, что еще одна задержка вполне возможна.