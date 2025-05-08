Samsung выпустила множество телевизоров в 2025 году с технологией экрана QLED, OLED и Neo QLED

Samsung уже запустила в продажу свою коллекцию телевизоров 2025 года. Эти новые умные телевизоры обещают не только впечатляющее качество изображения, но и функции, основанные на искусственном интеллекте, благодаря новой технологии Vision AI. Однако обилие моделей с технологиями экрана QLED, OLED и Neo QLED, может сбить с толку. Поэтому специалисты портала Gizmochina сделали краткий обзор последних смарт-телевизоров от Samsung.

Samsung Class OLED серии S85F, S90F и S95F

Одной из последних линеек, поступивших в продажу в 2025 году, являются модели Samsung Class OLED Vision AI, представляющие собой 4K-телевизоры с интеллектуальными функциями. На выбор предлагаются три варианта: Class OLED S85F, S90F и S95F. Все три модели доступны в разных размерах, а их стоимость начинается от 1299 долларов. Умные телевизоры Class OLED Vision AI отличаются разрешением Ultra HD (4K), функциями на основе искусственного интеллекта и панелью OLED.

Главным достоинством линейки является OLED-экран. В отличие от обычных ЖК-панелей, телевизоры OLED начального уровня от Samsung предлагают профессионально откалиброванные цвета и знаменитую контрастность OLED. Это обеспечивает глубокий черный цвет и улучшенные впечатления от просмотра. В зависимости от выбранной модели, есть варианты с высокой частотой обновления до 165 Гц, что делает их отличным выбором для геймеров.

Samsung Class QLED Vision AI Smart TV

На данный момент Samsung предлагает только одну модель линейки Class QLED Vision AI Smart TV из своей коллекции телевизоров 2025 года. Эта модель также является самым доступным вариантом из последних анонсированных, с ценой от 499 долларов. Class QLED Q8F Vision AI Smart TV доступен в широком диапазоне размеров, включая 32, 43, 50, 55, 65, 75 и даже 85 дюймов.

Телевизор оснащен процессором Q4 AI, предлагает разрешение 4K, систему безопасности Samsung Knox и технологию Quantum Dot. Кроме того, присутствует поддержка Vision AI и даже высокая частота обновления 144 Гц.

Samsung Class Neo QLED Vision AI Smart TV

Премиальная линейка Samsung Class Neo QLED Vision AI Smart TV представлена двумя версиями, включающими варианты 4K и 8K. QN80F и QN90F — это два 4K Smart TV, которые используют новые процессоры NQ4 AI Gen2, технологию масштабирования 4K AI, Dolby Atmos, Vision AI и технологию Quantum Matrix. QN80F можно приобрести вплоть до внушительной 100-дюймовой модели.

Если же говорить о настоящих флагманах (QN900F и QN990F), то это телевизоры Neo QLED 8K 2025 года. Эти модели были недавно представлены с технологией Vision AI, частотой обновления 240 Гц и поддержкой Dolby Atmos. Смарт-телевизоры 8K являются топовыми моделями линейки компании с премиальным дизайном металлической рамки и дисплеями Mini LED Quantum Matrix с антибликовым покрытием. Благодаря этому они могут легко конкурировать с OLED-панелями с точки зрения глубокого черного цвета и контрастности.