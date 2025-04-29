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10test
Представлены iQOO Z10 Turbo и Turbo Pro с огромными аккумуляторами
Оба смартфона поддерживают реверсивную зарядку

Линейка смартфонов iQOO Z10 пополнилась двумя новыми устройствами: iQOO Z10 Turbo, а также его улучшенной версией Z10 Turbo Pro.

Z10 Turbo Pro выделяется использованием современного чипа Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятором с впечатляющим объемом 7000 мАч и быстрой зарядкой 120 Вт.

Стандартная версия Turbo получила чипсет MediaTek Dimensity 8400, а также аккумулятор еще большей емкости – 7620 мАч. Но мощность зарядки ограничена значением 90 Вт. Оба устройства могут работать как портативные зарядные устройства для других устройств благодаря поддержке реверсивной проводной зарядки OTG.

Большинство других параметров у обеих версий аналогичны. Они имеют 6,78-дюймовые AMOLED-экраны FHD+, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 2000 нит. В дисплеи встроены оптические сканеры отпечатков пальцев, а для селфи установлена 16-мегапиксельная камера.

Оба смартфона имеют защиту от попадания влаги и пыли по стандарту IP65 и работают на базе OriginOS 5, основанной на Android 15. Z10 Turbo Pro получил основную 50-мегапиксельную камеру (сенсор LYT-600) в паре со сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, в то время как обычный Z10 Turbo оснащается 2-мегапиксельным датчиком глубины.

iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro доступны в цветовых решениях: черном, белом, оранжевом и бежевом. Цена Z10 Turbo начинается от 246 долларов США за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а Z10 Turbo Pro – от 274 долларов США.

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#iqoo #dimensity 8400 #snapdragon 8s gen 4 #iqoo z10 turbo #iqoo z10 turbo pro
Источник: gsmarena.com
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