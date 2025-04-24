Достоинством MS-A2 является два слота M.2

На выставке Japan IT Week Tokyo Spring Show компания Minisforum представила ряд своих новых устройств, включая серверный ПК MS-A2, модель, приходящую на смену выпущенному в прошлом году MS-A1. В отличие от предшественника, поддерживавшего процессоры вплоть до Ryzen 9 9950X, этот новый ПК малого форм-фактора (SFF) использует недавно представленный Ryzen 9 9955HX.

Этот процессор включает в себя 16 ядер Zen 5 и интегрированный графический процессор Radeon 610M. Несмотря на то, что он не такой мощный, как встроенная графика в MS-A1, MS-A2 поддерживает установку дискретной видеокарты. Однако, учитывая конструкцию корпуса, слот PCIe 4.0 x8 позволяет установить только однослотовую видеокарту с низким профилем.

Еще одним достоинством MS-A2 является сохранение двух слотов M.2, аналогичных предшествующей модели. Один из этих слотов — PCIe 4.0 x4, а другой — 3.0 x4. В плане оперативной памяти, новый SFF PC от Minisforum объединяет Ryzen 9 9955HX с DDR5 SO-DIMM, поддерживающей скорость до 5200 МТ/с.

Minisforum MS-A2 также предлагает широкий спектр портов для подключения, в том числе: 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x 2.5G Ethernet, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort.

Для беспроводных соединений этот SFF PC оснащен Bluetooth 5.2 и WiFi 6E. По предварительной информации, дизайн MS-A2 не сильно отличается от MS-A1, имея тонкий и относительно компактный корпус размерами 196 x 189 x 48 мм.