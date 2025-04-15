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10test
Realme GT 7 будет поддерживать обходную зарядку второго поколения
Он станет значительным шагом вперед в ценовом сегменте около 400 долларов.

23 апреля в 16:00 по китайскому времени компания Realme планирует представить свой новый флагман, GT7, который, как ожидается, станет значительным шагом вперед в ценовом сегменте около 400 долларов США. Производитель активно подогревает интерес к устройству, акцентируя внимание на продолжительности работы от аккумулятора, технологии зарядки и высокой производительности.

Realme сообщила, что GT7 будет оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкости 7200 мАч, что выведет его в лидеры среди флагманских телефонов этого года по данному параметру.

Кроме того, компания подтвердила поддержку обходной (байпасной) зарядки второго поколения, разработанной для минимизации нагрева смартфона во время игр и зарядки. По заявлениям бренда, даже при интенсивном использовании GT7 способен обеспечить 4,5 часа игрового процесса, 10,2 часа просмотра видео или 7,4 часа навигации, сохраняя при этом 50% заряда. Поддерживаются различные протоколы быстрой зарядки, включая SVOOC, PPS, UFCS, PD и стандартные методы. Проводная быстрая зарядка мощностью 100 Вт позволит быстро восполнить энергию аккумулятора.

Хотя Realme официально не раскрыла все характеристики, утечки информации позволяют получить представление о других особенностях. Ожидается, что GT7 получит плоский 144-герцовый дисплей от BOE с тонкими рамками и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, расположенным под экраном.

В основе телефона будет лежать новый 3-нм чипсет Dimensity 9400+ от MediaTek — мощный процессор, который, как ожидается, появится и в других будущих флагманах, таких как Redmi K80 Ultra и OnePlus Ace 5s Pro. Для оптимальной работы с этим чипом, GT7 будет использовать GT Performance Engine 2.0, который обеспечивает улучшения на уровне чипа для стабильной частоты кадров и более плавной игры.

Система охлаждения устройства также подверглась существенной модернизации. Realme представит инновационную тепловую конструкцию с использованием задней панели из "графенового стекловолокна", которая, по утверждениям, обеспечивает в шесть раз более высокую теплопроводность по сравнению со стандартным стеклом. Внутри телефона будет установлена паровая камера площадью 7700 мм² — самая большая одноблочная система охлаждения, когда-либо применявшаяся в смартфонах. Ожидается также наличие защиты от воды IP69.

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#realme #dimensity 9400+ #redmi k80 ultra #gt 7 #oneplus ace 5s pro
Источник: gizmochina.com
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