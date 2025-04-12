Oppo хочет с помощью Google сделать так, чтобы телефон думал больше пользователя.

На конференции Google Cloud Next 2025 компания Oppo представила своё видение концепции Agentic AI, основанную на сочетании собственных разработок и стратегическом сотрудничестве с Google.

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Agentic AI представляет собой значительный прогресс в области ИИ, где системы способны на большее, чем просто отвечать на команды или генерировать контент. С Agentic AI эти системы могут самостоятельно анализировать окружающую среду, устанавливать цели, планировать действия, выполнять задачи, извлекать уроки из обратной связи и адаптировать своё поведение для достижения поставленных целей, при минимальном участии человека.

Oppo планирует развивать Agentic AI, уделяя особое внимание созданию более интеллектуального и персонализированного пользовательского опыта.

Компания разрабатывает новую систему знаний о пользователе, направленную на централизацию всей информации, решая проблему фрагментации данных на мобильных устройствах. Эта система будет анализировать действия, интересы и историю использования устройства, обеспечивая более индивидуальный подход к взаимодействию с ИИ.

Новая система использует технологию конфиденциальных вычислений Google Cloud для обеспечения безопасной среды обработки данных ИИ. Благодаря сквозному шифрованию все взаимодействия с ИИ остаются конфиденциальными. Сотрудничая с таким крупным игроком, как Google, Oppo стремится расширить границы использования ИИ. Её цель – изменить восприятие ИИ на своих устройствах, например, на новейшем Find X8 Ultra, который компания недавно представила. К концу 2025 года Oppo планирует охватить 100 миллионов пользователей по всему миру, которые смогут использовать возможности Oppo AI для выполнения своих повседневных задач.