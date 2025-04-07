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10test
Обновление iOS 18.5 beta от Apple сосредоточено на повышении производительности и стабильности
iOS 18.5 beta привносит ряд новых функций.

Apple только что запустила бета-версию iOS 18.5 для разработчиков. Хотя это обновление и не является революционным, оно привносит ряд небольших, но приятных улучшений в работу iPhone. 

Поскольку iOS 18 уже находится на завершающем этапе своего жизненного цикла, а ожидаемый анонс iOS 19 на WWDC в июне не за горами, это обновление больше напоминает финальную шлифовку, чем крупный релиз. Наиболее заметные нововведения касаются приложения Mail, где Apple упрощает настройку внешнего вида почтового ящика пользователя, позволяя отключать фотографии контактов непосредственно из интерфейса Mail, без необходимости углубляться в приложение «Настройки». Еще одно изменение, ориентированное на пользователя, — это небольшая доработка раздела AppleCare & Warranty в настройках, где теперь отображается более понятный баннер, информирующий о наличии гарантии на устройство.

В остальном, эта бета-версия, похоже, сосредоточена в основном на повышении производительности и стабильности – на этот раз без каких-либо новых ярких функций или приложений. Даже обновления для Vision Pro и Apple Watch, которые сопровождают iOS 18.5 в бета-форме, не представили ничего особенно выдающегося.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, это не случайность. Apple в настоящее время придерживает большинство своих крупных анонсов для WWDC, которая стартует 9 июня. Именно тогда, скорее всего, будет представлена iOS 19 вместе с существенными обновлениями macOS, watchOS и, возможно, новыми анонсами.

#apple #iphone #ios #apple intelligence #macos #watchos
Источник: phonearena.com
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