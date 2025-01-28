Экран монитора оснащён панелью LG WOLED, которая основана на технологии самоизлучающих пикселей.

Skyworth представила новый игровой монитор для китайского рынка с диагональю 31,5 дюйма, получивший название F32G80U Ultra.

Модель F32G80U Ultra обладает 31,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K 3840x2160, что гарантирует насыщенные цвета и четкое изображение. Экран использует LG WOLED панель, основанную на технологии самоизлучающих пикселей, что позволяет добиваться точного управления затемнением на уровне пикселей, обеспечивая глубокие черные тона и улучшенную контрастность.

Монитор поддерживает двойной режим обновления: 4K на 240 Гц или Full HD на 480 Гц, давая пользователям возможность выбора между четкими изображениями и мгновенной реакцией. Он имеет быстрое время отклика GTG 0,03 мс, устраняя размытие и предоставляя преимущество в динамичных играх.

Также в него интегрирована передовая технология FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления с графическим процессором для плавной передачи изображения.

Экран предлагает широкую цветовую палитру с 98,4% охватом DCI-P3, полное покрытие sRGB и Rec.709, а также точную заводскую калибровку с DeltaE менее 1 для высокой точности передачи цветов. Поддержка HDR True Black 400 и максимальная яркость 1300 нит позволяют воспроизводить все нюансы светлых и темных областей.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1, порт DP 2.1 и порт USB Type-C с мощностью 90 Вт, а также разъемы USB-A 3.0, USB-B и аудиоразъем. Устройство обладает эргономичным дизайном с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения на 90° и совместимо с креплением VESA 75×75 мм.

Монитор G80U включает два динамика по 5 Вт для создания объемного звучания и оборудован технологией световой адаптации, которая автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в соответствии с условиями освещения. Он также использует аппаратное решение для снижения уровня синего света, заботясь о зрительном комфорте при длительном использовании.