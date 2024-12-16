Ноутбуки следующего поколения от ASUS были замечены с 8-ядерными процессорами Zen 5 APU, а также с процессорами Intel Core 200H и Intel Core Ultra 200H.

По информации инсайдера @94G8LA, четыре новые модели ноутбуков ASUS появились на EYO.com.au, австралийском торговом сайте. Описание этих устройств позволяет определить их процессоры, а также заметные функции, которые раскрывают их возможности подключения, операционную систему, дисплей, продолжительность работы от батареи и многое другое.

Первая модель — это ASUS M1607KA, 16-дюймовый Vivobook с экраном WUXGA, использующий 8-ядерный APU AMD Krackan Point. Эта версия на базе Zen 5 имеет конфигурацию из 4 ядер Zen 5 и 4 ядер Zen 5c с многопоточностью. Чипы Krackan Point ориентированы на бюджетный сегмент ноутбуков и оснащены графикой RDNA 3.5. Данный ноутбук будет иметь 16 ГБ DDR5 памяти, 1 ТБ накопителя, поддержку WiFi 6802.11ax, Bluetooth 5.3 и аккумулятор емкостью 42 Вт·ч.

Оставшиеся три модели работают на процессорах Intel. Два из них оснащены чипами Intel Core Ultra 200H (Lunar Lake), а один — Intel Core 200H (Raptor Lake Refresh), согласно нынешним названиям.

ASUS X1607CA предлагает бюджетный процессор Intel Core Ultra 5 225H, 16 ГБ DDR5 и 512 ГБ SSD, аналогично модели Krackan Point. Zenbook обладает повышенными характеристиками, включая 14-дюймовый OLED-дисплей, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя. Четвертая модель — ASUS V3607VU, это Vivobook с чипом Raptor Lake Refresh Intel Core 7 240H, 16 ГБ DDR5 и 512 ГБ памяти. У него будет более мощная батарея на 63 Вт·ч, но графическая производительность ниже, чем у моделей Lunar Lake.